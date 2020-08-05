Комик Щербаков пожаловался на «доящую» его жену

Москва, 5 августа. Участник проекта Stand Up, комик Алексей Щербаков рассказал, что стал еще более экономным после того, как стал много зарабатывать. Он признался, что часто ссорится с женой из-за ее расточительности.

«Мне так приятно, когда я понимаю, что я что-то сэкономил, что-то не потратил или не купил», — рассказал Щербаков в интервью Дмитрию Романову.

По словам комика, он может вовсе не тратить деньги, чтобы накопить на ценную покупку, хотя на его счетах «лежат миллионы». Щербаков отметил, что его супруга пытается изменить его характер, «доит жесточайшим образом» и постоянно что-то «выпрашивает».

«Но от этого становится только хуже. Если я поддался и пошел ей что-то купил, что она просила, то я после этого точно вообще не куплю ничего себе и, скорее всего, очень долго не куплю и ей что-то еще», — добавил он.

Комик признался, что из-за его экономности они с супругой часто ссорятся. Жена говорит, что у нее нет работы, и если он ее бросит, то она «пропадет». При этом комик отметил, что не экономит на детях и тратит около 30 тысяч в месяц на детские кружки.

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