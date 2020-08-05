Ливийцы не могут изменить будущее страны из-за вмешательства других стран

Представитель США забыл о вмешательстве Вашингтона в судьбу Ливии, а жители североафриканского региона не могут отстаивать свои интересы из-за жадности Турции. О том, как будущим Ливии управляют все, кроме ее народа, в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Почему Вашингтон отрицает вмешательство в Ливию?

Бывший специальный посланник США в Ливии Джонатан Вайнер (Jonothan Weiner) слукавил, когда написал в своем Twitter-аккаунте, что иностранные государства не должны вмешиваться в дела Ливии. Видимо, представитель Вашингтона забыл, что он начал свою деятельность в североафриканском регионе во время президентства Барака Обамы, который первым ввел войска в африканскую страну. 44-й президент Соединенных Штатов Америки не отстает от своего подчиненного и пытается откреститься от роли в ливийском кризисе, называя американское вмешательство «главной ошибкой президентства».

Вашингтон позволяет себе искажать историю настолько, что признает ливийский кризис проблемой Европы и подчеркивает свою нейтральную позицию в регионе. Но несмотря на то, что США открыто не вмешиваются в североафриканскую ситуацию, руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Павел Подлесный утверждает, что США ведут теневую игру в регионе, поддерживая террористическое Правительство национального согласия (ПНС).

«Да, прямого вмешательства, как Турция, США не совершают. Но они хорошо поработали в свое время для разрушения ливийского государства», – заявил эксперт.

Почему ливийцы молчат?

В заявлении Вайнера в Twitter также было сказано, что вопросы будущего ливийского государства должны решать его граждане, а не иностранные государства. Но в действительности мнение североафриканского народа подавляется силой. Жители Триполи, недовольные уровнем жизни, перебоями электроэнергии и военными действиями, происходящими в стране, устроили митинг против политики нелегитимного ПНС. Но террористы не слышат требований народа и устраивают поголовные аресты протестующих и обстрел гражданского населения. После одного из митингов против иностранного вмешательства и заполонивших страну наемников четверо ливийцев были ранены, а трое госпитализированы.

Мир на территории Ливии невозможен, пока Турция, заинтересованная в незаконной добыче нефти, поддерживает сторону Файеза Сарраджа. Каирская инициатива, подразумевающая прекращение огня в регионе, была отвергнута Эрдоганом. До тех пор, пока мировое сообщество не начнет настаивать на мирном пути урегулирования кризиса в регионе, североафриканский народ будет вынужден терпеть ежедневную угрозу открытого военного вмешательства.

Молчание жителей Ливии на руку Турции. Но нежелание поддерживать политику Эрдогана стало проявлять «пушечное мясо» Анкары. Сирийские наемники, которых перебрасывали для борьбы против Ливийской национальной армии (ЛНА), отказываются умирать за обогащение Турции. Но нежелание способствовать интервенции Анкары не улучшает положение Ливии, а наоборот, наносит большой ущерб ее жителям. Вооруженные наемники, которые не дождались своих зарплат, начинают грабить население страны и устраивать разбои.

Американист Подлесный жалеет о том, что в 2011 году, когда США ввели войска в Ливию, мировое сообщество побоялось вмешиваться в североафриканскую политику и пустило кризис на самотек. Теперь будущее региона туманно как для стран-оккупантов, так и для самих ливийцев. Неопределенность открывает двери Вашингтону, который в глазах общественности хочет показаться лучше, чем он есть на самом деле. США возомнили, что они могут безнаказанно заявлять о российском вмешательстве в ливийский кризис и кидаться пустыми фразами о важности мнения ливийцев.