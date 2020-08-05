Роскосмос показал фото последствий взрыва в Бейруте

Москва, 5 августа. Роскосмос опубликовал фотографии последствий мощного взрыва в порту в Бейруте. Кадры до и после катастрофы появились в профиле ведомства в Twitter.

Фотографии были сделаны российским спутником дистанционного зондирования Земли «Канопус-В». На опубликованных снимках хорошо видно, что целый ряд строений был снесен ударной волной.

«Последствия взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года», — написана в профиле.

Последствия взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Фотография с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» pic.twitter.com/JW5A6J4fy0 — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 5, 2020

Мощный взрыв прогремел в порту столицы Ливана во вторник вечером. Ударная волна снесла не один десяток домов, а также выбила окна и повредила здания, которые находились на достаточном расстоянии от эпицентра взрыва.

Глава МВД Ливана Мухаммед Фахми заявил, что взорвалась аммиачная селитра. По данным прессы, взрывоопасный груз был конфискован с молдавского судна Rhosus с украинским экипажем . По мнению местных властей, причиной взрыва стала детонация 2700 тонн селитры, которая хранилась на складе в порту.

Как пишут СМИ, следователи после предварительного изучения обстоятельств трагедии считают, что причиной взрыва стала халатность при хранении взрывчатых веществ.