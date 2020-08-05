Киевский эксперт назвал меморандум с ЕС распродажей суверенитета Украины

Киев, 5 августа. Украина подписала меморандум с Евросоюзом о выделении 1,2 млрд евро в обмен на государственный суверенитет, считает киевский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Киев согласился в обмен на деньги отменить ограничения на зарплаты членов Наблюдательных советов, приобретение лекарств через конкретную компанию «Медицинские закупки Украины», провести реформу налоговых и таможенных органов и переназначить руководителей. Также Киев создаст комиссию по отбору нового прокурора САБ, расформирует налоговую полицию и даст возможность потребителям самим выбирать поставщика газа и вести рыночное тарифы, то есть отменит льготы для населения на газ.

Землянский назвал условия ЕС прямым вмешательством во внутреннюю политику страны.

«То есть приходят люди извне недорого, всего за один миллиард с небольшим, что недорого в масштабах государства, и говорят: «А теперь вы будете танцевать так, как мы скажем», — объяснил он.

При этом эксперт отметил, что Киев находится в безвыходном положении, у государства нет денег, а потому расплачиваться по долгам придется суверенитетом страны, пишет «ПолитНавигатор».

«Я читаю и, понимаете, у меня ощущение, будто я в дурдоме! Психи халаты понадевали и пришли во власть, и теперь они – доктора. Они нас лечат, понимаете? И говорят, что за один миллиард евро, они готовы маму родную… А потом еще раз купить и продать подороже», — возмутился эксперт.

Землянский подчеркнул, что кредиты от ЕС и МВФ ― это не помощь, поскольку деньги придется отдавать с процентами. Однако вместе с процентами Украина отдаст и суверенитет.

Ранее национальный банк Украины (НБУ) неожиданно констатировал, что экономика страны начинает выходить из кризиса, связанного с коронавирусным карантином. Вопреки оптимизму властей украинские эксперты утверждают, что экономика катится в пропасть еще более быстрыми темпами и «западные партнеры» эти темпы только поддерживают.