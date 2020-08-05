Названы регионы России, где чаще всего делают ЭКО

Москва, 5 августа. Жительницы Москвы чаще всего делают экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), что подтверждается данными Минздрава России.

На втором месте находится Петербург, на третьем — Московская область. ЭКО популярно на Ставрополье и в Краснодарском крае.

В 2019 году благодаря этой процедуре родилось более 13 тысяч детей. В десятке регионов также находится Самарская, Челябинская, Томская, Свердловская и Ивановская области.

Ниже всего показатели по ЭКО на Дальнем Востоке, пишет «Ридус». По мнению доктора медицинских наук Владислава Корсака, после 35 лет шансы женщин забеременеть снижаются.

Корсак подчеркнул, что пластические операции могут решить проблему с внешностью. Но организм все равно стареет, поэтому он рекомендует не откладывать материнство.

Эксперт напоминает, что одна процедура ЭКО стоит до 150 тысяч рублей. В некоторых регионах ее можно сделать бесплатно при наличии полиса ОМС.

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