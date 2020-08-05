Климов объяснил, как защитить россиян от западной пропаганды

Россияне должны иметь иммунитет против западной пропаганды, поскольку она направлена на отравление нормальной жизни общества. С такой точкой зрения в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей выступил сенатор Андрей Климов.

Так он отреагировал на слова секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что антироссийская пропаганда стран Запада повторяет приемы времен гитлеровской Германии.

В беседе с «Российской газетой» он подчеркнул, что в европейских странах на фоне нарастающих социальных и расовых противоречий вновь возникают неонацистские и неофашистские движения с антисемитскими и антиэмигрантскими лозунгами.

«Интернет-цензура и технологии современной западной пропаганды, в том числе антироссийской, порой повторяют геббельсовские приемы», — отметил Патрушев.

При этом на Западе часто можно слышать призывы к объединению против общего «врага», коим якобы является Россия, замечает он. По словам Патрушева, за счет этого создаются условия для «появления идей национально-государственного превосходства».

В свою очередь, зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов считает, что западная пропаганда использует не только геббельсовские приемы.

«Человечество развивается, и его темные стороны, к сожалению, тоже не стоят на месте, а совершенствуются. Изменяется форма воздействия на человека. При Геббельсе пропаганда применялась через радио и газеты, а сейчас она идет через телевидение и Интернет. Что касается ее методов, то они еще до Геббельса существовали», — выразил мнение Климов.

В России нужно бороться с западной пропагандой, поскольку она «отравляет нормальную жизнь нашего общества», считает политик.

«Было такое выражение в романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова: «Заграница нам поможет». Но россияне должны понимать, что так не будет. А чего ради Вашингтону или Брюсселю нам помогать? У них других задач нет? Человек должен получить прививку от слепой веры в это. Люди еще в конце 1980-х думали, что с Запада приходит все только позитивное. Поэтому самое главное — это выработать в наших людях иммунитет против западной пропаганды», — сказал собеседник ФАН.

Помимо явной лжи, западная пропаганда использует очень много приемов, с помощью которых человек «отходит от реальности» и перестает объективно оценивать информацию, говорит сенатор.

«Такие приемы придумывают центры, стремящиеся расшатать наш политический строй и развалить страну. Эти задачи ставят СМИ-иноагентам. Они находятся в ведении Госдепа и финансируются из американского бюджета», — добавил Климов.

Ранее публицист и политический аналитик Анатолий Вассерман заявил, что Вашингтон использует пропагандистскую машину на полную мощность, чтобы создать привлекательный образ США. По словам эксперта, американские власти потратили десятилетия на формирование в обществе мнения, что каждый, кто не считает США лучшей страной в мире, по меньшей мере дурак.