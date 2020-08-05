СПЧ намерен защитить российские СМИ от цензуры Google

Москва, 5 августа. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека обратится в компанию Google в связи с блокировками YouTube-каналов ряда СМИ. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

Такое решение было принято на заседании постоянной комиссии по свободе информации и правам журналистов в среду. По мнению правозащитников, некоторые случаи блокировки выглядят не мотивированными, а при таких обстоятельствах средства массовой информации нуждаются в механизмах защиты.

Председатель комиссии Павел Гусев предложил проработать вопрос о правовой аргументации таких блокировок и определить инстанции, в которые СМИ потребуется потребуется обращаться в случае возникновения проблем.

«Прежде всего, нам нужно сделать запрос в Google по поводу блокировок каналов СМИ. И на основе ответа компании мы примем решение обращаться в международные структуры. Это будет аргументировано и правильно», — сказал он.

Американский видеохостинг неоднократно блокировал аккаунты российских СМИ, причем без причины. Подтверждением тому служит ничем не мотивированная блокировка YouTube-канала редакции Федерального агентства новостей в 2017-м году, а также повторная в 2020-м году. В последний раз Google заблокировал профиль ФАН и связанный с ним YouTube, уничтожив тысячи репортажей и документальных фильмов агентства. При этом западная корпорация заявила о неких «нарушениях правил Google», не указав никаких конкретных причин.

С безосновательными блокировками аккаунтов со стороны сервисов Google сталкивались также «Царьград», «Крым-24», ANNA-News и News-Front. Выборочный запрет контента коснулся и RT. Youtube заблокировал одну из серий проекта телеканала о коронавирусе из-за «ложной информации».

Основатель «Царьграда» Константин Малофеев, комментируя блокировку канала своего СМИ, констатировал, что подобные действия говорят о том, что видеохостинг является не международной платформой, а средством массовой информации и даже пропаганды.

МИД России заявил, что блокировка русскоязычных ресурсов со стороны подконтрольных США сервисов свидетельствует о продолжающейся американской цензуре в Сети.