Сексолог назвала продукты, которые повышают либидо

Москва, 5 августа. Врач-сексолог Алия Королева рассказала, что половое влечение можно стимулировать не таблетками, а пищей.

Специалист пояснила, что некоторые продукты оказывают благотворное действие на мужскую потенцию. Они также влияют на желание у женщин.

«Ключевое значение здесь имеет не одноразовое употребление, а систематическое их внесение в свой рацион», — подчеркнула Королева, ее слова передает «Пятый канал».

К таким продуктам она отнесла моллюски и куриные яйца. По словам эксперта, повышают либидо богатые на цинк продукты.

Этот химический элемент отвечает за выработку тестостерона — гормона сексуальности. Сексуальные позывы чаще проявляются после употребления в пищу орехов, оливкового и кокосового масла.

Мужчины могут есть острый перец, который улучшает кровообращение и приток крови к половым органам. Для женщин специалист советует пить чай с женьшенем, он обладает мягким вкусом и вызывает приятные ощущения.

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