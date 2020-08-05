Успение Пресвятой Богородицы является одним из 12 наиболее значимых православных торжеств и отмечается ежегодно 28 августа.

Суть праздника, традиции и поверья

В конце августа верующие отмечают день Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — таково официальное церковное название праздника.

Старославянское слово «успение» означает спокойный уход из жизни и символизирует окончание существования земного ради перехода в Царствие небесное. Таким образом, 28 августа православный мир празднует счастливое воссоединение Богоматери с Создателем. Интересно, что этот факт никак не зафиксирован в Евангелии. Более того, ни в одной из четырех книг не содержится упоминаний, как жила Мария после распятия и вознесения Сына Божьего. Описание ее земной жизни и кончины можно найти лишь в неканонических произведениях религиозной иудейской и христианской литературы.

В апокрифах говорится, что после принятия Христом мученической смерти его мать осталась под опекой апостола Иоанна. Богородицу не раз пытались убить подлые завистники, но Господь всячески оберегал ее от опасностей. Сама Мария проводила все дни в молитвах и просила Бога забрать ее к себе. Однажды ей явился архангел Гавриил, вручил пальмовую ветвь и сообщил, что ее земные дни сочтены. Весть о скорой кончине Марии разлетелась по городам и дошла до апостолов, которые собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с матерью своего Учителя. Трое суток спустя Богородица скончалась.

Гроб с ее телом был захоронен в пещере в Гефсимании — местности близ Иерусалима. Апостол Фома был опечален, что не успел к церемонии прощания. Ему разрешили отодвинуть валун, загораживающий вход в гробницу, однако она оказалась пуста — Мария вознеслась на небеса и душой, и телом.

Успение Пресвятой Богородицы было и остается одним из самых светлых и почитаемых православными христианами праздников в году. Во славу этого события построено больше всего храмов. Знаменитый Успенский собор на Соборной площади является частью Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль». По образу этого храма искусные средневековые мастера создавали свои творения в разных городах.

В середине XII века был сооружен Свято-Успенский кафедральный собор во Владимире, который признан памятником древнерусского белокаменного зодчества и с 1992 года причислен к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО. Стены храма расписывали Андрей Рублев и Даниил Черный. Дошедшие до наших дней иконы кисти великих иконописцев совершенно уникальны и хранятся в коллекции Третьяковской галереи.

На Руси с особым почтением относились к изображениям лика Пресвятой Богородицы. Православные верили, что Владычица защищает от врагов, войн и разрушений, болезней и голода. К величайшей из христианских святых обращались в самых тяжелых ситуациях, ее молили о счастливой супружеской жизни и помощи в зачатии. Считалось, что Царица небесная помогает всем, кто приходит к ней с чистыми помыслами и искренней молитвой.

В дни торжественных богослужений священнослужители традиционно надевают голубые одежды, символизирующие непорочность и святость. В канун светлого праздника священник выносит плащаницу — реликвию, представляющую собой большое льняное полотно с изображением усопшей Богородицы. Затем совершается ночной крестный ход и процедура помазания прихожан елеем. Деву Марию, воссоединившуюся, наконец, со своим сыном, восхваляют песнопениями.

Простым людям предписывалось в этот праздник наряжаться в лучшие одежды и всей семьей посещать службы в церкви. После этого хозяйки накрывали богатый стол и угощали близких и соседей вкусными и разнообразными блюдами. Строгий Успенский пост завершался, но если 28 августа приходилось на среду или пятницу (как в этом году), то застолье обходилось без мясной и молочной пищи. Зато в изобилии присутствовали рыба, хлеб, фрукты и овощи нового урожая. Особое место занимали яблоки и мед, поскольку Успению предшествовали Медовый и Яблочный Спас.

В праздничный день категорически запрещалось вступать в конфликты, грустить, сквернословить. А еще — ходить босиком или ранить почву острыми инструментами, поскольку Богородица ассоциировалась с матушкой-землей. Ношение тесной и неудобной обуви сулило неприятности на весь грядущий год.

Какие приметы и поверья связаны с днем Успения Пресвятой Богородицы

Дождь на Успение предвещал теплую и солнечную осень. Если с 28 августа начиналось бабье лето, зимой ждали трескучих морозов, а вот на сугробы надеяться не приходилось. Девушки на выданье должны были до этого дня найти своего суженного, иначе свадьбы не видать как минимум до весны. Хорошей приметой было подавать милостыню и помогать ближнему. Считалось, что на Успение птицы собираются в теплые края, а лягушки на болотах затихают.

Успение Пресвятой Богородицы — один из самых светлых праздников для каждого верующего человека. Проведите это время с родными и близкими, сходите в храм, а главное — думайте о хорошем. С праздником!