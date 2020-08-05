Санкт-Петербург, 5 августа. Страховые компании не компенсируют траты туриста, заболевшего коронавирусом за рубежом, заявил специализирующийся на сфере туризма юрист Эдуард Шалоносов.

Выступая в онлайн-эфире медиацентра «Патриот», Шалоносов опроверг заявление представителя общественного совета при Ростуризме, председателя Всероссийского объединения туристов Дмитрия Давыденко о том, что COVID-19 входит в список болезней, на которые распространяется типовая страховка.

«Коронавирус, к сожалению, не входит в страховые случаи. Ни в одну типовую страховку. Возможно, он войдет в следующем, 2021-м году. И то — это будут две-три страховые компании, названия которых я пока оглашать не буду. Почему? Потому что в этих страховых компаниях при алкогольных отравлениях возмещается вред здоровью. Коронавирус относится к экстренным заболеваниям и относится к форс-мажорным обстоятельствам, и его бесплатно лечить никто не будет. Пассажир или турист будет самостоятельно брать на себя ответственность и лечиться за свой счет», — заявил юрист.

Шалоносов рекомендовал не верить словам представителей туриндустрии и подходить к решению поехать отдыхать за границу в период опасной пандемии более взвешенно и ответственно.

«Вы можете задать Ростуризму простой вопрос: что будет с туристом, если его парашют не раскроется? Ответ: конечно, пострадавшему туристу вернут деньги. К сожалению, Ростуризм никогда глубоко не погружался в подобные вопросы», — прокомментировал Шалоносов заявления своих коллег.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко не исключил, что россиян, вернувшихся с отдыха за границей, могут посадить на карантин.