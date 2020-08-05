Антон Шапарин: Суды по резонансным «пьяным» ДТП должны быть публичными

Пятнадцать лет, или двадцать процентов жизни среднего российского мужчины, — именно столько «стоит» ДТП с двумя и более жертвами, совершенное виновником в состоянии опьянения. И такую ставку регулярно и с пугающей легкостью делают в России тысячи водителей, садящихся за руль подшофе. Она их не пугает, равно как и драконовские денежные штрафы.

Российское государство борется с пьянством за рулем в единственной парадигме кнута. Законодательство ужесточалось несколько раз, но статистика упрямо опровергает такой подход. В I квартале этого года из-за «пьяных» ДТП погибло 594 человека, в аналогичном периоде 2015 года — 627 человек.

Тренд законодателям переломить так и не удалось, и в таких условиях утопией выглядит достижение нулевой смертности на дорогах к 2030 году. МВД просит перенести сроки достижения этого показателя — и правительство будет вынуждено их скорректировать на какой-то еще более дальний временной рубеж.

Министерство промышленности и торговли решило внести свою лепту в борьбу с пьянством за рулем и увидело решение в установке в автомобилях алкозамков. Такой подход прямо указывает на полную оторванность чиновников от реальной жизни страны. Среднему автомобилю в России 14 лет, и этот возраст растет год за годом: парк не обновляется, несмотря на работу того же Минпромторга. Высокотехнологичное устройство в такой автомобиль не установить даже теоретически.

Кроме того, стоимость алкозамка сравнима… со стоимостью такой машины. А его еще надо, как любое средство измерения, регулярно поверять, это тоже недешево. Кроме того, органов для поверки в малых городах и на селе просто нет.

Да и обойти алкозамок легче легкого: популярным товаром станут баллончики с «трезвым» воздухом. В итоге какие-то бизнес-структуры получат замечательный рынок, и этим польза ограничится. Как это уже было с «Эрой-Глонасс», которую оплатили уже 5 млн владельцев новых автомобилей, но реально за 5 лет существования ее использовали всего 63 тысячи раз. Не самая эффективная система.

Строгость законов, как всегда, компенсируется необязательностью их исполнения для целого ряда категорий автовладельцев. Многие уверены в том, что смогут так или иначе уйти от ответственности. Либо путем использования служебного положения и связей, либо «решив вопрос» с помощью финансов.

Тот же Михаил Ефремов на вопрос о том, как вылечить человека, который скончался от его рук, прямо заявил: да у меня денег много. Наняты дорогие адвокаты, подключены пиарщики, оказывается серьезное давление на следствие. Многие уверены в том, что актер сможет в суде уйти от ответственности, несмотря на все доказательства его вины. И сейчас важно довести дело до жесткого, но справедливого приговора.

Необходимо формировать у водителей, безотносительно их ранга и финансового положения, понимание неотвратимости наказания. Такие процессы, как с Ефремовым, должны быть регулярными, показательными и публичными. Нужно формировать синоптическую связь в мозгах рядовых водителей: если уж известного актера, прокурора области, депутата, судью прав лишили, а то и посадили, то и их неминуемо лишат.

В эту сторону и нужно совершенствовать законодательство. Прямые ужесточения не работают и создают исключительно коррупционные лазейки, как, например, идея конфисковывать автомобиль у пьяного водителя — безотносительно того, кому он реально принадлежит.

Второй большой пласт проблем — права в России может получить практически каждый. Медицинская справка давно стала исключительно способом сбора денег с населения. Она покупается через Интернет в два клика — надо лишь предоставить документ о том, что кандидат в водители не состоит на учете у нарколога и психиатра, а потом забрать ее у курьера. Нужно ли говорить, что на таком учете в стране состоит абсолютный минимум реальных алкоголиков и наркоманов?

Про вторую категорию — отдельная проблема. Сейчас выявить человека, употребившего наркотики, можно только и исключительно в медицинском учреждении. Разглядит ли инспектор правильные симптомы, чтобы отправить на освидетельствование? Вероятность невелика. Да и количество инспекторов сокращается: штат ГИБДД был за последние два года сокращен более чем на 20%.

Предполагается добиваться безопасности дорожного движения путем установки камер, но они фиксируют в основном превышение скорости или нарушение правил разметки, то есть не самые тяжкие правонарушения. Достоверно известно, что ни одного пьяного камера ни разу не поймала.

Борьба с привилегиями и коррупцией, превращение медицинских комиссий из фикции в реальный инструмент отсева алкоголиков и наркоманов, внедрение обязательного посещения психолога лицами, которые попались в состоянии опьянения за рулем, масштабная социальная реклама и пропаганда (которая сводится сейчас к плакатам в подразделениях полиции) — вот тот путь, по которому нужно идти. А не продолжать бесконечный забег по граблям…