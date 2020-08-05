Шугалей возглавит партию «Родина» на выборах в Госсовет Коми

Сыктывкар, 5 августа. Российский социолог Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей, удерживаемый боевиками в плену в Ливии, зарегистрирован на выборы в Государственный совет Коми от партии «Родина».

Шугалей получил удостоверение кандидата в депутаты Госсовета Коми VII созыва по единому избирательному округу. На выборах Шугалей представит партию «Родина». Удостоверение подписано председателем избиркома Коми Дмитрием Митюшевым.

Ранее отделение партии «Родина» в Коми провело экспертное совещание по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. В партии сообщили, что Шугалей в 2016 году проводил исследования об отношении жителей Коми и Архангельской области к проблемам экологии, они рассчитывают вывести вопрос об освобождении Шугалея в глобальную политическую плоскость.

Сотрудники ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан в мае 2019 года были похищены боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Россиян, которые работали над социологическим исследованием в североафриканской стране, незаконно удерживают в контролируемой боевиками ПНС тюрьме «Митига» без предъявления какого-либо обвинения.