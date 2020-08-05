Кто в августе в РФ получит 10 тысяч на ребенка, кому выплаты не положены

Ряд российских семей с детьми до 16 лет сможет получить пособие в десять тысяч рублей после 5 августа. Пособие получат семьи, которые по каким-то причинам припозднились с заявлением, но исправили этот недочет. Такие родители могут рассчитывать сразу на 20 тысяч рублей — за июнь и июль. А если их детям исполнилось три года не раньше июня, то им положено еще по пять тысяч рублей за апрель, май и июнь. Таким образом, родители малышей, которые по каким-то причинам еще не получили положенные выплаты, могут рассчитывать на единовременную сумму в 35 тысяч рублей.

Будет ли новая августовская выплата в 10 тысяч рублей

Предложение помочь родителям с детьми до 16 лет третьей десятитысячной выплатой (предыдущие две выплаты, напомним, были в июне и в июле), чтобы были средства собрать детей в школу, поступило в Госдуму. Но решение на этот счет пока не принято, хотя многие парламентарии считают такую меру поддержки правильной.

Это касается также единовременной помощи, рассчитанной на подростков от 16 до 18 лет, соответствующие программы есть только в некоторых регионах для семей с низким доходом.

Таким образом, семьи, которые уже получили все причитающиеся выплаты, на августовскую выплату в десять тысяч рублей рассчитывать не могут.

Сколько в пандемию получают безработные

Средний размер выплат на одного безработного в России на фоне пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом, сегодня составляет более 8,5 тысячи рублей. С февраля 2020 года среднее ежемесячное пособие по безработице к июню выросло с 5880 рублей до 8572 рублей, то есть, в 1,4 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующую пояснительную записку к проекту распоряжения правительства РФ о выделении Роструду в 2020 году дополнительных средств на эти цели.

Согласно документу, в связи с пандемией в России были увеличены социальные выплаты отдельным категориям безработных, в том числе семьям с детьми. В настоящее время, уточняется в документе, на эти цели в бюджете предусмотрено 110,5 млрд рублей.