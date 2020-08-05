Добровинский хрюкнул в ответ на обвинения Ефремова

Москва, 5 августа. Адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский хрюкнул в ответ на обвинения актера театр и кино Михаила Ефремова.

На судебном заседании 57-летний артист пожаловался на адвоката потерпевшей стороны из-за его слов, что актер «похрюкивал» в суде. Ефремов напомнил, что является болельщиком московского «Спартака», фанатов которого иногда называют «свиньями». По словам артиста, такие высказывания его не обижают, но зацепили его детей.

В ответ на вопрос журналистов, как он относится к обвинениям со стороны Ефремова, адвокат хрюкнул.

«Это ответ «Спартаку», он болельщик «Спартака». А если бы он болел за ЦСКА…» — сказал Добровинский.

В начале лета в центре Москвы произошло страшное происшествие, которое унесло жизнь Сергею Захарова. Спровоцировал аварию Ефремов, в крови которого, как стало позднее известно, были обнаружены наркотики и алкоголь.

В ходе последнего заседания Ефремов вину не признал. По его словам, он ничего не помнит из того злополучного вечера.

Семья Захарова требует наказать артиста по справедливости. Многие эксперты сходятся во мнении, что 57-летний актер должен получить реальное наказание. В частности, комментатор Дмитрий Губерниев считает, что знаменитость должен «сидеть в тюрьме, потому что он убийца».