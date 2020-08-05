Поперечный объяснил, почему хочет смерти Марата Башарова

Москва, 5 августа. Известный российский комик, стендап-артист Данила Поперечный в своем авторском YouTube-проекте «Без души» затронул тему недостойного поведения актера Марата Башарова, который ранее открыто признался, что бил своих избранниц. Поперечный резко высказался про Башарова, заявив, что он за свои выходки достоин смерти.

Напомним, что несколько лет назад СМИ обсуждали жестокое избиение супруги Башарова – Екатерины Архаровой. У женщины были зафиксированы множественные ушибы, сотрясение головного мозга и перелом носа. Позже уже третья жена Башарова Елизавета Шевыркова обвинила своего мужа в избиении. Она рассказала, что он душил ее, а также сломал нос и сильно ушиб руку. Сам актер не отрицает, что поднимал руку на своих возлюбленных. На шоу «Секрет на миллион» он отрыто признался в том, что бил женщин.

Поперечный, комментируя поведение Башарова, удивляется, каким образом артист еще получает предложение о работе и сотрудничестве. Он раскритиковал режиссеров, которые приглашают актера на съемки, заметив, что желает Башарову смерти за его недостойное поведение.

«Я удивлен, что Марат Башаров все еще жив, что он ходит по интервью и у него что-то спрашивают, в том числе бил ли он жену. Он говорит: «Да!» и едет дальше на следующее интервью. Если бы его избили дамы – это было бы классной ироничной смертью», – резюмировал Поперечный.

Ранее актер Марат Башаров на своей странице в социальной сети Instagram резко раскритиковал журналистку Ксению Собчак за посещение Среднеуральского женского монастыря. Он заметил, что телеведущая попросту пиарится, пытаясь привлечь к себе внимание.