Эксперт посоветовал россиянам, как увеличить сбережения без депозитов

Москва, 5 августа. Депозит в российском банке сегодня является не способом накопления денег, а защитой от инфляции, для повышения доходности необходимо искать другие финансовые инструменты. Об этом заявил независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

Он напомнил, что официальная инфляция в стране менее 4%, и процентная ставка по депозиту находится на том же уровне. Это позволяет сберечь деньги от инфляции, но обеспечить дополнительный доход — нет. Поэтому экономист посоветовал искать другие способы.

«Если мы говорим, что хотим увеличить свои средства, заработать больше, чем инфляция, то здесь <...> нужно повышать свою финансовую грамотность. Покупать другие финансовые инструменты, которые предполагают комфортный уровень риска. Их не нужно бояться, нужно уметь ими управлять. Для конечного потребителя это выход на биржевые рынки в том или ином виде», — объяснил эксперт в комментарии «360».

Шабанов отметил, что снижение доходности по финансовым инструментам является мировой тенденцией. Депозиты находятся на виду и сильно бросаются в глаза. По словам экономиста, Центробанки всего мира понижают свои ключевые ставки — в этом году 84 регулятора (то есть 84 страны мира) переходят к более мягкой денежно-кредитной политике.

«Сказать, когда это прекратится, на данный момент просто невозможно», — добавил он.

Специалист резюмировал, что для нового повышения ставок должна измениться структура экономики, но в ближайший год никаких кардинальных изменений ждать не стоит.

Ранее зампред правления банка ВТБ Анатолий Печатников говорил о том, что россияне могут перестать воспринимать вклады как источник сбережений, если инфляция превысит ставку по депозитам, пишет Ura.ru. Он сообщал, что ставки по накопительным счетам по итогам полугодия 2020 года превысили ставки по вкладам, но расценивать это как долгосрочную тенденцию пока преждевременно.