Названо токсичное вещество, оказавшееся в атмосфере после взрыва в Бейруте

Бейрут, 5 августа. Мощный взрыв в Бейруте мог привести к выбросу с атмосферу асбеста, который раньше использовался при строительстве зданий.

По словам военного эксперта Игоря Никулина, асбест представляет для человека большую опасность, чем оксид азота, который входит в состав дыма, выделяющегося при пожарах.

«Оксид азота не особо токсичный. Там же разрушены десятки зданий. Это может более вредным оказаться. Они могли быть построены в 50-е годы с использованием асбеста. Это уже опасное вещество, которое вызывает онкологические заболевания», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что на сделанных после взрыва снимках можно было увидеть оранжевое облако, которое состояло из продуктов горения и частиц разрушенных зданий. Никулин подчеркнул, что токсичные вещества осядут в течение нескольких дней, однако в настоящее время они представляют опасность для жителей Бейрута, поэтому им следует носить респираторы, передает телеканал «360».

Напомним, 4 августа в морском порту Бейрута прогремела серия взрывов. По данным властей Ливана, причиной взрыва стал пожар, который привел к детонации аммиачной селитры. В результате взрыва разрушено большое количество зданий. Инцидент унес жизни более 100 человек, порядка четырех тысяч человек получили ранения.