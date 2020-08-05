Минфин России предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

Москва, 5 августа. Министерство финансов России выступило с предложением к Нидерландам о пересмотре действующего соглашения об избежании двойного налогообложения.

Российская сторона предложила поднять ставку налога на дивиденды до максимума в 15%, сообщила аудиторско-консалтинговая компания KPMG. Отмечается, что письмо от российского министерства, кроме Нидерландов, получили Кипр, Мальта и Люксембург.

Эту информацию ТАСС подтвердили в Минфине России.

Если Амстердам откажется от предложения России, то Москва оставляет за собой право выйти из соглашения в одностороннем порядке, указал «Царьград».

Весной президент России Владимир Путин выступил с инициативой обложить налогом в 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубеж. Для реализации этого предложения нужно внести изменения в соглашения с другими государства, напомнил НСН.