Взрыв в Бейруте: «русская» и «израильская» версии, совпадения и аналогии

Мощный взрыв в столице Ливана Бейруте, который произошел во вторник, 4 августа, унес около сотни жизней, число раненых приближается к четырем тысячам, в городе масштабные разрушения. Трагедия произошла в важный для Ливана момент — на днях в ООН вынесут вердикт обвиняемым в громком убийстве премьер-министра страны Рафика Харири.

Согласно официальной версии — в порту Ливана взорвалось около трех тысяч тонн аммиачной селитры, конфискованной с молдавского судна с русским владельцем и украинским экипажем.

Что известно к этому часу

Взрывы — один более слабый, а затем очень мощный — произошли днем во вторник в районе порта Бейрута. Погибли более ста человек, в том числе десять спасателей, более четырех тысяч пострадали. По словам губернатора Бейрута Марвана Аббуда, около 300 тысяч человек остались без крова. Ущерб от трагедии оценили в сумму до пяти миллиардов долларов. Подробности инцидента читайте в материалах Федерального агентства новостей, о первых часах после взрыва рассказывает колонка обозревателя ФАН.

«Русская» и «израильская» версии

На среду официальной версией причины взрыва считается ненадлежащее хранение 2,7 тысяч тонн аммиачной селитры, используемой в качестве удобрения, которая сдетонировала при сварочных работах. Смертельный груз был конфискован в 2014 году с молдавского судна «Росус», на котором работал украинский экипаж. Владельцем судна называют российского предпринимателя Игоря Гречушкина из Хабаровска. Конфискованный груз хранился без должного контроля, взрывчатку буквально растаскивали. Детонация произошла, когда рабочие пытались заварить дыры в помещении склада, чтобы не допускать хищений.

«Русско-украинская» версия выглядит наиболее правдоподобной, о похожей трагедии, в свое время потрясшей США, читайте ниже.

Вместе с тем есть и другие версии причин взрыва в Бейруте. По данным некоторых арабских СМИ, взрыв мог устроить Израиль, чтобы уничтожить хранившиеся на складе иранские ракеты, которые могли быть использованы против еврейского государства. По другой версии к инциденту могли быть причастны злейшие враги Израиля — проиранская военизированная организация «Хезболла». И Израиль, и «Хезболла» решительно отрицают причастность к трагедии.

Странные совпадения

Первое. При взрыве в Бейруте погиб генсек ливанской партии «Аль Катаиб» (Фаланга) Назар Наджарян. Эта партия является одним из злейших врагов «Хезболлы». Правда, против версии о причастности к инциденту «Хезболлы», говорит, что рядом с портом проживает многочисленная армянская диаспора, к которой принадлежал Наджарян.

Второе. В эту пятницу трибунал ООН должен огласить вердикт четырем заочно обвиняемым в убийстве в 2005 году бывшего премьер-министра Ливана — видного политика и миллиардера Рафика Харири. Харири погиб в результате мощного взрыва заминированного автомобиля. В теракте погиб 21 человек, для преступления была использована тонна взрывчатки, которую подорвал смертник, въехавший в кортеж Харири. В организации теракта обвинили «Хезболлу», в которой состоят все четверо обвиняемых, а также сирийских чиновников. «Хезболла» неизменно отвергала все обвинения.

Потрясения в Ливане

История Ливана XX века трагична. До гражданской войны 1975—1990 годов Ливан был процветающим государством, финансовой и банковской столицей арабского мира. Страну называли «Ближневосточная Швейцария», она пользовалась огромным спросом у туристов. В Ливане преобладало христианское население.

Все изменила гражданская война, которая сотрясала страну в течение 15 лет — с 1975 по 1990 год. Война унесла жизни более 150 тысяч человек, разрушила инфраструктуру, изменила состав населения. Ливан во многом потерял политическую независимость, став на какое-то время фактически придатком Сирии. Дважды в гражданскую войну в Ливане вмешивался Израиль, не считая отдельных рейдов на ливанскую территорию.

Только в последнее время экономика Ливана начала постепенно восстанавливаться, в страну снова потянулись туристы. Однако пандемия COVID-19, от которой эта страна сильно пострадала, привела к очередному кризису.

Похожее было в США

Инцидент, похожий на бейрутский, был в Соединенных Штатах в 1947 году в городе Тексас-Сити. Техногенную катастрофу, случившуюся 16 апреля 1947 года в порту Тексас-Сити, спровоцировал пожар на борту французского судна «Гранкан». При возгорании сдетонировали около 2,1 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), что повлекло за собой цепную реакцию пожаров и взрывов на близлежащих кораблях и нефтехранилищах.

Непосредственно в результате взрыва погибло до шестисот человек, включая почти всю пожарную команду города, более пяти тысяч человек получили ранения. Затем огонь перекинулся на город, взорвались еще два судна с грузом аммиачной селитры. Всего в результате трагедии погибло более полутора тысяч человек, несколько сот пропали без вести. Порт и значительная часть города были полностью разрушены, многие предприятия уничтожены. Ущерб тогда оценили в 100 миллионов долларов. Трагедия привела к первому коллективному иску против правительства США.