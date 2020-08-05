Названа причина задержания проректора МГУ Гришина в Москве

Москва, 5 августа. Проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина задержали в Москве.

Гришин также является соучредителем компании «Инвест-Альянс», в которую входит ООО «СДС-Управление строительства». Его подозревают в преднамеренном банкротстве. Проректора МГУ доставили в Саранск для проведения следственных мероприятий.

«Следственными органами СК РФ по Республике Мордовия расследуется уголовное дело по ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»)», — сообщили в СК РФ.

Во время обысков в квартире Гришина и на рабочем месте нашли денежные средства, ювелирные украшения, финансовые документы, пишет «ФедералПресс».

По данным следствия, ООО «СДС-Управление строительства» задолжала по кредитам более 180 млн рублей. Для преднамеренного банкротства руководство компании по фиктивным основаниям заключило договор цессии, передав право требования долга с компании ООО «Мордовдевелопмент» в размере более 865 млн рублей другой организации, сообщает Пятый канал.

ООО «Мордовдевелопмент» передало векселя на более 894 млн рублей, однако в действительности никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений между данными организациями не было. ООО «СДС-Управление строительства» было признано банкротом, а кредиторы компании потеряли 183 млн рублей.