Единый стандарт управления водонапорными башнями разработают по поручению Главы Чувашии

Чебоксары, 5 августа. По поручению Олега Николаева будет разработан единый стандарт управления водонапорными башнями.

5 августа в Шемуршинском районе состоялась встреча врио Главы Чувашии Олега Николаева и глав сельских поселений. Встреча была посвящена обсуждению реализации программы 2020 года по модернизации водонапорных башен. Напомним, что на эти цели из бюджета республики было выделено более 200 млн рублей.

«Здесь, в Шемуршинском районе, был зафиксирован факт того, что водонапорные башни оформлены по форме концессионного соглашения, хотя на самом деле они не были переданы в такую форму ведения. Это помешало району получить деньги, чтобы привести объекты в порядок. Из 15 башен только 3 смогли попасть в проходящую в этом году программу модернизации, потому что они соответствовали двум параметрам — муниципальная собственность и высокая степень износа», — пояснил Олег Николаев.

Для того, чтобы предотвратить в дальнейшем такие правовые ошибки со стороны муниципалитетов, Олег Николаев поручил Минстрою Чувашской Республики провести комплексный анализ вопросов эксплуатации водонапорных башен в республике и разработку единого подхода к управлению такого рода объектами.