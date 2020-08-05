Не Турцией единой: курорты РФ бросают загранице вызов «по полной программе»

Пандемия нового типа коронавируса идет на спад в России, а за рубежом началась вторая волна. Турция уже открыла границы для наших туристов. При этом 11 августа Россией может быть восстановлено международное авиасообщение со всеми странами. Жители РФ, которые откладывали свой отпуск, смогут выехать на отдых в теплые страны. Но такие поездки имеют серьезные риски.

Стоит ли в такой тяжелой эпидемиологической ситуации выезжать за границу или лучше отдохнуть в своей стране? Какова вероятность застрять за рубежом из-за вновь прерванного авиасообщения? Чем опасны курорты Турции и почему сейчас поступает столько жалоб на них? На эти и многие другие вопросы ответили специалисты: эпидемиологи, туроператоры, коммерсанты, социологи, журналисты, чиновники и политики, принявшие участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Для тех, кто пропустил прямую трансляцию мероприятия, Федеральное агентство новостей подготовило небольшой обзор.

«Бросают вызов по полной»

По словам актрисы Эвелины Бледанс, которая стала участницей онлайн-эфира, она уже успела оценить курорты Сочи, Кубани и Геленджика.

«Народа очень много», — обратила внимание Бледанс.

Отвечая на вопрос о том, готовы ли российские курорты бросить вызов иностранным, актриса заявила, что «они не готовы бросить вызов, они бросают его по полной программе!» Отели перегружены.

«[Качество сервиса] разное, но все стараются заменить иностранные курорты нашими родными, отечественными, чтобы был уровень. Нам хорошо там, где мы есть. Надо привыкать к этой мысли. Я призываю к этому. Чтобы не бежали за чем-то необычным, а создавали необычное», — пояснила актриса.

Она добавила, что цены в Геленджике «поменьше московских, но почти сочинские». Также Бледанс подчеркнула, что «можно найти на любой вкус и кошелек, что поесть».

«Не стоит лететь в Турцию»

Доктор медицинских наук, академик РАН, профессор, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко уверен, что нужно планировать отпуск с учетом того, готовы ли страны принять россиян.

«Безусловно, формально есть необходимость открытия, но с учетом эпидемиологической ситуации. <…> Сейчас появляются непроверенные сообщения о том, что в Турции новый всплеск коронавируса. Я бы не советовал нашим гражданам лететь сегодня в Турцию для отдыха, потому что уже август, а в сентябре детей в школу отправлять. Путешествовать хотят в основном как раз молодые семьи с детьми», — пояснил политик.

По его словам, россияне полгода находились в стрессе из-за коронавируса, а поездка в Турцию из-за климата станет для организма новым испытанием.

«Турецкий туристический бизнес бездействовал на протяжении этого года. Восстановиться ему будет нелегко, наладить все эти процессы. Можно отдохнуть в Подмосковье, под Петербургом. Каждый — в своей климатической зоне, это будет правильно», — рекомендует Онищенко.

Сокращение турпотока в РФ

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович рассказал, что туристическая индустрия готова для принятия отдыхающих. Есть штабы в России, которые решают, куда россиян безопасно отправить. Только правительство, учитывая все параметры, может разрешить авиасообщение.

«Наши туристы в основном путешествуют по системе «все включено» и отдельно за кебаб не платят», — добавил Канторович.

Кроме того, гость онлайн-встречи рассказал, что объем иностранных туристов в России сократился на 100%.

«Наивно полагать, что в этом туристическом сезоне они появятся. Эта часть индустрии понесла самый большой урон», — заявил первый вице-президент АТОР, при этом добавив, что в 2020 году не произошло ни одного банкротства туроператоров.

По его словам, россияне больше всего хотят отдыхать в странах Средиземорского и Черноморского бассейнов — Испания, Кипр и Греция. Грузия тоже является популярным направлением, но там не такой большой туррынок.

Канторович назвал странным открытие для россиян Танзании.