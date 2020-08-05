ФАН публикует эксклюзивное видео из эпицентра взрыва в Бейруте

Бейрут, 5 августа. Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. Федеральное агентство новостей публикует эксклюзивные кадры с места трагедии в столице Ливана.

Жуткие кадры из Бейрута потрясли мир накануне вечером. Мощный взрыв и ударная волна уничтожили столичный порт и повредили половину городских зданий.

Как передает Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Ливана, жертвами трагедии стали более 130 человек. Больницы Бейрута переполнены пострадавшими: их количество достигает четырех тысяч. Сообщается о 50 раненых сотрудниках ООН. В трагедии погиб генеральный секретарь ливанской партии «Катаиб» Низар Наджарян. Власти страны объявили 5 августа днем траура.

Руководитель Иорданской сейсмологической обсерватории Махмуд аль-Кариюти сообщил, что мощность взрыва была эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5. Точные причины инцидента еще не объявлены. Однако СМИ со ссылкой на источники в МВД страны сообщают, что эпицентром стал склад с аммиачной селитрой. Около 3000 тонн этого вещества были конфискованы в 2014 году с молдавского судна Rhosus, утверждают журналисты.

По данным губернатора Бейрута, ущерб от взрыва оценивается в 3–5 миллиардов долларов. Среди пострадавших зданий — посольство РФ. Сообщается о пострадавшей сотруднице российского дипломатического ведомства. Жизни и здоровью женщины ничто не угрожает, однако ей понадобилась медицинская помощь.

Федеральное агентство новостей публикует видео из столицы Ливана, где произошел мощнейший взрыв. На эксклюзивных кадрах можно увидеть порт Бейрута, который за прошедшие сутки стал эпицентром внимания всех мировых СМИ.