Профессор Колесников объяснил, почему второй волны коронавируса не будет

Москва, 5 августа. Вероятность второй волны коронавируса исключена, считает президент Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ», академик РАН, профессор Сергей Колесников.

«Никакой второй волны не будет», — заявил Колесников в комментарии НСН.

Профессор объяснил, что за счет антител растет иммунная прослойка, однако более важна другая прослойка — за счет Т-клеточного иммунитета.

По разным подсчетам, его имеют 20%-40% россиян. Они не подвержены заражению, а если и заражаются, то переносят в легкой форме. Когда этот показатель достигнет 60%, то коронавирус будет проявляться только в виде сезонных вспышек. Однако академик не исключил, что ситуация может сложиться куда менее благополучно.

«За исключением одного обстоятельства коронавируса, которое меня очень беспокоит и пугает. Если этот коронавирус не станет таким как гепатит или СПИД, когда он будет жить в организме человека. Но пока таких предпосылок нет», — добавил он.

На территории России зафиксировано более 860 тысяч случаев коронавируса, 14 тысяч человек скончались. Более 660 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Ранее стало известно, что российская вакцина против коронавируса будет зарегистрирована в ближайшее время. При этом к концу 2020 года в России будет производится порядка 10 миллионов доз вакцины ежемесячно. В ВОЗ отреагировали на создание российской вакцины от коронавируса.