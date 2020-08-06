Евгения Пименова: Вторая волна коронавируса бросила ФРГ политический вызов

В Германии заговорили о признаках начала второй волны эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. В Институте Роберта Коха еще в конце июля предрекали, что после некоторого затишья на эпидемиологическом фронте страна может вновь войти в острую фазу распространения инфекции. Кроме того, немецкие медики установили, что переболевшие коронавирусом могут терять приобретенный иммунитет в течение трех месяцев после выздоровления. А некоторые эксперты даже говорят о том, что вторая волна может быть мощнее предыдущей.

Тем не менее, шесть федеральных земель в ближайшие недели начнут школьный год в обычном режиме. Среди них Гамбург, Берлин, а также Северный Рейн-Вестфалия — регион с самым большим числом выявленных случаев. Это вызывает опасения медиков и экспертов.

Чем же обусловлен этот всплеск распространения вируса?

Отчасти это связано с открытием границ внутри Евросоюза, а также с возобновлением авиасообщения с рядом других стран, не входящих в ЕС. Еще одна причина — снижение общественной настороженности относительно пандемических угроз. После облегчения карантинных мер люди стали менее внимательно относиться к соблюдению ключевых правил гигиены, пренебрегают ношением масок, собираются на коллективные праздники и массовые богослужения.

Усугубляет ситуацию заметная протестная активность населения: люди выходят на митинги против жестких карантинных ограничений. Так, 1 августа на улицы немецкой столицы вышли тысячи людей под лозунгом «Мы и есть вторая волна». Разумеется, в ходе демонстраций и речи не шло о соблюдении социальной дистанции.

Кроме того, жители Германии спешат использовать оставшиеся дни лета, чтобы наверстать упущенный отпуск, — многие едут на морские курорты. Немецкие власти предостерегают своих граждан от туристических поездок в Испанию, где уже зафиксирован рост заболеваемости. Наиболее проблемные регионы — это Каталония и остров Майорка, излюбленные направления немецких путешественников.

Чтобы снизить риски от туристической активности, власти решились на введение обязательного тестирования для всех граждан ФРГ, прибывших из стран высокого риска в Германию. Предполагается, что этот тест станет бесплатным. Скрининг-центры расположены в аэропортах, а также в пограничных пунктах на автобанах. Пока тест можно сделать по желанию, но правительство срочно ищет возможность закрепить эту опцию законодательно и сделать правилом для всех въезжающих из неблагополучных регионов. При этом властями определен главный критерий «опасности» той или иной страны: наличие более чем 50 новых инфицированных на 100 тысяч населения за последние 7 дней.

По последним данным Института Роберта Коха, в ФРГ подтверждены 211 тысяч случаев заболевания и зафиксированы 9156 летальных исходов. Самые инфицированные земли — это Бавария, Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг.

Помимо прочего, борьба с эпидемией коронавируса становится для Германии не только социально-экономическим, но и политическим вызовом. Во многом именно от того, насколько эффективно будет преодолен кризис, зависит исход приближающейся избирательной кампании в Бундестаг, по итогам которой страна получит нового канцлера. За «правильность» своей региональной стратегии борьбы с вирусом борются два потенциальных кандидата на канцлерский пост от правящей ХДС/ХСС — премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и глава кабинета министров земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

Пока неясно, будет ли федеральное правительство Германии возвращать строгие карантинные меры частично или в полном объеме. Очевидно, что этого сценария в Берлине хотят избежать, ведь по итогам предыдущего локдауна потери немецкой экономики составят от 7 до 11% ВВП. Сможет ли главный экономический тяжеловес Европы выдержать второй такой удар — большой вопрос. Да и выборы не за горами, и в этом смысле повышение протестной уличной активности — одна из худших вводных.