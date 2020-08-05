Армения ограничивает вещание российских телеканалов

Ереван, 5 августа. Президент Армении Армен Саркисян подписал закон, который ограничивает вещание иностранных телеканалов на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба президента Армении.

В середине июля парламент Армении принял законопроект «Об аудиовизуальных медиа», регулирующий вещание иностранных телеканалов. Закон не предусматривает закрытия иноязычных каналов, однако предлагает не транслировать их в Армении за счет государства. Согласно тексту документа, зарубежные аудиовизуальные программы могут ретранслироваться без лицензии через общественный мультиплекс только на основании межгосударственного договора.

«Президент Армении подписал сегодня закон «Об аудиовизуальных медиа», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в настоящее время в Армении транслируются российские Первый канал, «РТР Планета», «Россия. Культура», а также межгосударственный телеканал «Мир».

По мнению представителей посольства РФ в Армении, новый закон может негативно отразиться на российских телеканалах, так как действие документа приведет к трансформации целой отрасли медийного пространства. Нововведение требует согласования новых «правил игры», которые будут диктоваться Ереваном. При этом российская сторона готова к соответствующему диалогу и ждет ответа от армянских партнеров.