Чумаков иронично ответил на слухи о разводе с Ковальчук

Москва, 5 июля. Популярный исполнитель Алексей Чумаков иронично ответил на слухи о разводе с певицей Юлией Ковальчук, с которой состоит в браке уже семь лет.

Пользователи Сети уже на протяжении долго времени распространяют слухи о скором расставании артистов. Фанаты звездной пары уверены, что в семье произошел серьезный кризис, который в будущем может привести к разводу артистов. Поклонники неоднократно заявляли, что отношения с Юлией дали слабину из-за самого Чумакова, который, по их мнению, уже давно не испытывает чувств к своей жене.

«Она его любит, а он позволяет себя любить. Самовлюбленный нарцисс», — такого мнения придерживаются подписчики.

Чумаков поспешил ответить на обвинения в нелюбви к Ковальчук. Певец опроверг слухи фанатов, заметив, что ни о каком кризисе в отношениях с женой не может быть и речи. Он обвинил поклонников в недостоверной информации и разочаровал хейтеров.

«Во все времена психически расстроенные пациенты мечтают занять место врачей. Об этом часто пишут в книгах. Нынешнее время, к сожалению, позволяет осуществить это в информационном пространстве. Психолог и политолог, а с недавних пор эпидемиолог и вирусолог в нашей стране — каждый пятый. А о том, самовлюбленный ли я нарцисс… Я действительно ношу свою одежду, пою свои песни, мою свое тело, ем своим ртом, сплю своим сном, встаю своим «вставалом». Похоже, я нарцисс», — с иронией отметил Чумаков.

Он обратил внимание, что не привык выставлять на показ свои чувства к супруге и публиковать любовные послания в социальных сетях, пишет «Утро.ру». По словам Чумакова, он признается в любви к Ковальчук, когда они остаются наедине, но не позволяет себе этого на публике.

Ранее Алексей Чумаков рассказал, что в его семье произошло горе — умер близкий для него человек — дядя Борис Давидян. Об этом певец рассказал на своей странице в одной из социальных сетей.