Баранец рассказал, как РФ может перекрыть «электронную дыхалку» военных США

Россия может перекрыть «электронную дыхалку» США, заглушив все каналы связи американских военных за счет использования средств радиоэлектронной борьбы. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Так он прокомментировал поиск американскими военными альтернативы GPS, которая не была бы уязвимой для противника. Как известно, сейчас армия США полностью базируется на GPS. Ее используют для ориентирования ВВС, сухопутные войска и флот.

Однако сигналы GPS способна глушить российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Высокий показатель эффективности российских разработок в области подавления сигналов связи противника был продемонстрирован в Сирии, когда американские военные полностью лишились связи и возможности ориентироваться.

Как заметил военный эксперт Виктор Баранец, за последние 25 лет Россия по части разработок радиоэлектронной борьбы сделала «широкий шаг», что также видят другие страны.

«У нас сформировалась великолепная школа. Один из ее центров находится в Воронеже — Военный институт радиоэлектроники. Он плодит гениев радиоэлектронной борьбы. По этой части Россия уже давно превзошла США. Один из американских генералов даже пожаловался, что российские РЭБ на Ближнем Востоке настолько мощно работают, что мешают войскам США выполнять свои задачи», — рассказал Баранец.

По словам собеседника ФАН, иностранная разведка не знает все преимущества, которые мы получили благодаря серьезному развитию средств РЭБ.

«В случае реальных боевых действий Россия «перекроет электронную дыхалку» США, а также лишит их «глаз» и «ушей». Когда мы создаем самолет или корабль, то их обязательным элементом является установка средств РЭБ. Мы можем заглушить сигнал противника и сбить его с толку. По части глушения всех видов каналов США, даже если они спутниковые, авиационные или корабельные, у России есть серьезное противоядие», — сказал Баранец.

К слову, собеседник ФАН подтверждает, что вся американская армия завязана на использовании системы GPS. Но стоит признать, что раньше российские военные тоже использовали эту навигационную систему.

«Когда главой Минобороны РФ был Сергей Иванов, была поставлена задача создать собственную систему управления, и это было сделано. Многие ехидные дилетанты измывались над нашей созданной системой ГЛОНАСС. Но тогда это было первородное дитя, которое не могло сразу эффективно работать. Теперь, в случае реальных боевых действий, нам GPS уже не понадобится», — отметил военный обозреватель.

Ранее военные США пожаловались, что РФ якобы ведет против них радиоэлектронную войну в Сирии. Как утверждает Business Insider, растущие возможности России в области электронной войны заставили Пентагон спешно активизировать разработки в области противодействия РЭБ.