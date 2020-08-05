Бледанс назвала плюсы отдыха на курортах юга России

Санкт-Петербург, 5 августа. Российская актриса Эвелина Бледанс призвала соотечественников отказаться от поисков лучшей жизни за границей и искать хорошее в том, что мы имеем.

А имеем, по словам Бледанс, мы многое, в том числе и в области туризма и отдыха.

«Нам хорошо там, где мы есть! Надо привыкать к этой мысли — это очень полезно и хорошо. Я призываю, чтобы мы не бежали за чем-то необычным, а сами создавали это необычное», — заявила она в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Открытые границы. Безопасен ли отдых за рубежом?»

По словам актрисы, во время своих летних каникул она проехала по нескольким городам и курортам Черноморского побережья России и на личном опыте убедилась, что уровень комфорта и организации отдыха здесь может удовлетворить любой вкус.

«Наши курорты не то что готовы бросить вызов западным конкурентам — они уже бросают его по полной программе. Я уже побывала в Сочи, в Крыму, теперь отдыхаю в Геленджике. И везде одна картина: отели перегружены, в ресторанах сложно найти место. Люди едут, которые даже не знали, что есть такие города, как Евпатория и Геленджик, и что здесь можно отдыхать», — рассказала Бледанс.

По ее словам, качество проживания и отдыха дает широкий диапазон предложений, но каждый из туристов может выбрать то, что подходит именно ему.

«Качество сервиса разное, но все стараются заменить иностранные курорты нашими родными, отечественными, чтобы был соответствующий уровень. Цены поменьше, чем московские, но почти сочинские. Это я сказала, чтобы было красиво. А вообще, можно найти и кухню, и отдых на любой кошелек», — отметила участница обсуждения.

Накануне глава крыма Сергей Аксенов заявил, что в июле в республике отдохнули 1,4 миллиона туристов. Отели, пансионаты и санатории были загружены на 80%, а в некоторых случаях на все 95%.