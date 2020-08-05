ЕСПЧ уведомил РФ об иске Нидерландов по катастрофе MH17

Москва, 5 августа. Минюст РФ получил уведомление от Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об иске Нидерландов к России в связи с катастрофой рейса МН17 в Донбассе.

«Минюстом России получено официальное уведомление Европейского суда по правам человека от 15.07.2020 о подаче Королевством Нидерланды межгосударственной жалобы против РФ в связи с катастрофой рейса МН17», — сообщили в российском ведомстве в комментарии ТАСС.

В Минюсте РФ отметили, что судебный состав и процедура рассмотрения жалобы в ЕСПЧ пока не определены.

Выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур самолет потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Практически сразу после катастрофы Следственная группа бездоказательно обвинила в трагедии Россию.

По версии Совместной следственной группы, самолет был сбит ракетой из ЗРК «Бук», якобы принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Российская сторона передала Нидерландам данные своих радаров и документацию, подтверждающую, что ракета была запущена с подконтрольной Украине территории.

Россия неоднократно просила предоставить данные украинских и американских радаров с места крушения. Вашингтон отказался предоставлять Нидерландам дополнительные данные о крушении рейса MH17.

Ранее следователи из Нидерландов начали расследование в отношении Украины по делу о крушении MH17.