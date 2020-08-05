Эксперты рассказали, что нельзя делать при падении смартфона в воду

Москва, 5 августа. Вода — злейший враг техники. Немногие смартфоны способны пережить падение в воду. Специалисты объяснили, как действовать, если это произошло.

Многие владельцы смартфонов пользуются гаджетом в ванной комнате. Или часто пьют кофе, а рядом кладут мобильный телефон.

Что происходит при попадании воды в смартфон? В первую очередь, окисляются контакты, ведущие к динамикам и внутренним блокам. Соли, присутствующие в воде, разъедают системную плату.

Если жидкость попала внутрь экрана, то читать на смартфоне будет невозможно. Но специалисты говорят, что телефон-«утопленник» можно реанимировать, даже если он не имеет стандарт защиты IP67 или IP68.

Однако сделать это могут только мастера по ремонту гаджетов. Они просят не пытаться сушить устройство своими силами, пишет Planet Today.

Нельзя оставлять смартфон в рисе, соли или силиконовом геле. Не стоит сушить смартфон феном или в духовке. Запрещается его трясти, пытаясь избавиться от жидкости в корпусе.

Подмоченный смартфон нельзя разбирать. Специалисты предлагают снять заднюю крышку и отсоединить аккумулятор, а потом сдать гаджет в ремонт.