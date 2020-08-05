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Эксперты рассказали, что нельзя делать при падении смартфона в воду

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Эксперты рассказали, что нельзя делать при падении смартфона в воду

Москва, 5 августа. Вода — злейший враг техники. Немногие смартфоны способны пережить падение в воду. Специалисты объяснили, как действовать, если это произошло.

Многие владельцы смартфонов пользуются гаджетом в ванной комнате. Или часто пьют кофе, а рядом кладут мобильный телефон.

Что происходит при попадании воды в смартфон? В первую очередь, окисляются контакты, ведущие к динамикам и внутренним блокам. Соли, присутствующие в воде, разъедают системную плату.

Если жидкость попала внутрь экрана, то читать на смартфоне будет невозможно. Но специалисты говорят, что телефон-«утопленник» можно реанимировать, даже если он не имеет стандарт защиты IP67 или IP68.

Эксперты рассказали, что нельзя делать при падении смартфона в воду

Однако сделать это могут только мастера по ремонту гаджетов. Они просят не пытаться сушить устройство своими силами, пишет Planet Today.

Нельзя оставлять смартфон в рисе, соли или силиконовом геле. Не стоит сушить смартфон феном или в духовке. Запрещается его трясти, пытаясь избавиться от жидкости в корпусе.

Подмоченный смартфон нельзя разбирать. Специалисты предлагают снять заднюю крышку и отсоединить аккумулятор, а потом сдать гаджет в ремонт.

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