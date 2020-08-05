Лидер «Желтых жилетов» рассказал о последствиях взрыва в Бейруте для Франции

Париж, 5 августа. Взрыв в порту Бейрута подорвет морские отношения и транспортное сообщение между Францией и Ливаном, заявил в интервью Федеральному агентству новостей один из лидеров французского протестного движения «Желтые жилеты», кандидат на выборы в Европарламент от партии «Debout la France» Бенжамин Коши.

Он назвал Ливан братской для Франции страной, которая серьезно пострадала от «смертоносного взрыва» в порту. По его словам, французская сторона уже наняла людей для работ по предотвращению последствий трагедии и обеспечила материально-техническую поддержку жителям республики.

«На данный момент у нас нет уверенности в обстоятельствах взрыва. Сейчас необходимо проводить расследование и сохранять бдительность, — сказал Коши. — Как и в любом другом государстве, порт Бейрута имел стратегическое значение для многих стран, включая Францию. Разумеется, инцидент со взрывом в ливанском порту подорвет морские отношения и транспортное сообщение между Францией и Ливаном».

Во вторник в порту Бейрута прогремел сильный взрыв. Глава МВД Ливана Мухаммед Фахми заявил, что взорвалась аммиачная селитра.

Жертвами взрыва стали более ста человек, свыше четырех тысяч человек пострадали. Многие страны, в частности Россия, уже предложили Ливану свою помощь.