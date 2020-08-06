В Госдуме решили сэкономить на транспортном обслуживании депутатов

Депутаты Госдумы предложили монетизировать положенный им 1 млн рублей на транспортные расходы. Сейчас эти средства они могут использовать в регионах и только в качестве оплаты транспортных услуг. К голосам депутатов присоединяются и сенаторы.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия») предложит в осеннюю сессию комитету по контролю и регламенту монетизировать транспортные расходы, чтобы сэкономить бюджетные средства.

Как монетизация льгот сохранит бюджетные деньги

«На транспортные расходы в регионы направляют огромные деньги, много тратится и на автопарк Думы. Расходы идут не только на содержание машин, но и на зарплаты водителям, бухгалтерии. Было бы лучше небольшую часть этих расходов выдать в рамках монетизации депутатам, и тогда мы сэкономили бы огромные деньги. Например, если бы депутатам выдавали по 20–30% от годового лимита», — рассказал ФАН Лысаков.

Он отметил, что проблема также заключается в том, что при закупке машин приобретаются услуги официальных дилеров этих автомобилей.

«Стоимость оригинальных запчастей значительно выше, чем у независимых продавцов. И это абсолютно ничем не оправданно. Если подсчитать все составляющие, то мы получаем фантастические траты. А это очень важно в сегодняшних непростых экономических условиях», — добавил Лысаков.

Кроме того, парламентарий предлагает отказаться от услуг так называемых разгонных машин, которые используются депутатами и сенаторами в Москве. Напомним, Управление делами президента РФ выделяет обеим палатам парламента разгонные, то есть предоставляемые по вызову машины для передвижения по столице. ФАН направил запрос в Управделами президента и познакомит читателей с ответом ведомства.

По словам депутата, сейчас он готовит соответствующее обращение в комитет Госдумы по контролю и регламенту и в ближайшее время планирует его направить. Лысаков объяснил, что профильный комитет, в свою очередь, сможет поднять этот вопрос на Совете Думы.

Бывают и обратные ситуации, когда депутат может перерасходовать выделяемый ему лимит. С этой проблемой сталкиваются парламентарии, курирующие крупные регионы. Так, в 2019 году в Госдуме рассматривали вопрос об увеличении лимита на автотранспортные услуги для первого зампредседателя комитета по охране здоровья Федота Тумусова («Справедливая Россия»). Документ есть в распоряжении ФАН.

Парламентарий информировал, что за январь-октябрь 2019 года его расходы на автотранспортные услуги составили 1 млн 428 тыс. 980 рублей.

«Прошу увеличить мне лимит на автотранспортные услуги до 1 500 000 рублей… Поскольку на год депутату ГД РФ выделяется 1 000 000 рублей, лимит уже исчерпан, а требуются средства также на ноябрь и декабрь этого года», — говорится в обращении.

Почему компенсация за транспорт неэффективна

Как сообщила ФАН глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, случаев превышения лимита на использование парламентариями служебного автотранспорта нет, поскольку в таком случае обслуживание не осуществляется.

«Запросы от депутатов об увеличении лимита на использование служебного транспорта носят единичный характер. При этом оплата указанных услуг осуществляется в безналичной форме и не может быть перераспределена на другие нужды», — отметила Савастьянова.

Предложения о денежной компенсации за использование личных автомобилей периодически возникают и в Совфеде, рассказал глава его профильного комитета Вячеслав Тимченко. Он пояснил ФАН, что согласно действующему постановлению правительства компенсация за использование личного транспорта для госслужащих может составлять примерно от полутора до двух тысяч рублей.

«Вы сами понимаете, что ездить в течение месяца за такую сумму можно, наверное, только на велосипеде. Поэтому пока кабмин не изменит свои нормативные документы, говорить о монетизации транспортного обслуживания депутатов и сенаторов преждевременно. Другое дело, что если объем затрат разделить на количество членов обеих палат, тогда эта сумма будет гораздо солиднее. Знаю несколько сенаторов, которые были бы готовы использовать свой личный транспорт при достаточной компенсации», — сказал сенатор.

Когда фракции объединились

Предложение Лысакова в комментарии ФАН оценил глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ). Он согласился с тем, что содержать собственный автопарк — дорогое удовольствие, но добавил, что реализовать монетизацию будет непросто.

Ранее предложение о монетизации транспортного обслуживания неоднократно высказывал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По мнению политика, действующие правила приводят к излишним тратам денег, которые выделяются на депутатский корпус. Он отмечал, что в настоящее время деньги на билеты или автомобили проходят через аппарат нижней палаты парламента. При этом стоимость билетов или других предоставляемых депутатам услуг завышена, считает Жириновский.

«Наша фракция (ЛДПР) действительно всегда настаивала на всевозможных монетизациях. Мы против этих неэффективных форм. Фракция сама разберется, кому больше дать транспортных расходов, кого чаще отправлять в командировки, а кого, наоборот, придержать в Москве», — прокомментировал ФАН глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.

Коллега Тумусова по фракции, первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов также убежден, что парламенту следует переходить на другую форму обслуживания депутатов.

«Нужно вообще убрать автопарки и разгонные машины и ни в коем случае не продолжать эту практику обеспечения автотранспортом депутатов. Многие ездят на своих машинах или используют разгонные автомобили максимум два раза в день, а в региональную неделю они вообще не используются», — пояснил Нилов в интервью ФАН.

Добавим, что в федеральном бюджете расходы на парламент в последние годы были увеличены почти на 20%. Так, на Государственную думу в 2019 году планировалось выделить 11,027 млрд рублей, а Совет Федерации получил 5,851 млрд.

При этом, согласно аналитическому отчету Счетной палаты, 2019 год был отмечен самым низким уровнем исполнения расходов бюджета. В частности, Госдума исполнила только 87% иных межбюджетных расходов. Речь идет о тратах на обеспечение деятельности депутатов Госдумы и их помощников в избирательных округах. Ранее 5 августа Министерство финансов выступило с предложением сократить в 2021–2023 годах расходы на содержание Государственной думы и Совета Федерации.