Волочкова придумала, как оплатить штрафы за визит в Дивеево

Москва, 5 августа. Популярная российская балерина Анастасия Волочкова оказалась в центре очередного скандала.

В отношении артистки завели несколько административных дел за нарушение карантинного режима. Волочкова была замечена в Дивеевском монастыре в Нижегородской области, посещение которого было запрещено.

Звезду обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Но балерина отказалась оплачивать штрафы, заявив, что не нарушала закон.

Позднее Волочкова сообщила, что продаст свои личные вещи для оплаты штрафа. Она выставила на аукцион свою старую ледяную купель.

«Только продажа моей ледяной купели спасет эту безнадежную ситуацию! А вырученные средства пойдут на оплату штрафов!», – заявила экс-прима Большого театра.

Речь идет о знаменитой купели, в которой артистка часто фотографировалась и демонстрировала чудеса пластики. По словам Волочковой, она уже подготовила новую чашу для принятия водных процедур.

Ранее Волочкова рассказала, как смогла спасти жизнь своему отцу, который чуть не умер из-за ошибки врачей. Она опубликовала новый пост в социальной сети Instagram, сообщив, что 13 лет назад у ее родителя произошел инсульт.