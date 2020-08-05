В Минздраве рассказали, с какого возраста нужно проверяться на рак

Москва, 5 августа. Возрастные показания для проверки на онкологические заболевания сдвинулись на более ранний срок, поэтому обследоваться на рак нужно не только пожилым людям. Главный онколог Минздрава РФ, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии академик РАН Андрей Каприн рассказал, с какого возраста необходимо проверяться на рак.

По словам врача, женщинам нужно с 28 лет регулярно сдавать пап-тест для раннего выявления рака шейки матки. Кроме того, с 35 лет необходимо делать маммографию, чтобы вовремя диагностировать опухоль груди.

Также Каприн сообщил, что всем людям, начиная с 40 лет, нужно сдавать анализ содержимого кишечника на скрытую кровь. Благодаря этому можно выявить рак желудка или кишечника на ранних стадиях. Для прохождения обследования главный онколог Минздрава рекомендовал обратиться в поликлинику по месту жительства.

«У всех терапевтов должны быть таблицы, где указывается, какие виды скринингов вам положены в зависимости от возраста», — рассказал Каприн в эфире радио «Комсомольская правда».

Он также отметил, что граждане могут самостоятельно ознакомиться с этой таблицей на сайте главного онколога.

Ранее ученые из США и Китая разработали новый метод, который позволяет обнаружить онкологическое заболевание по анализу крови. Специалисты утверждают, что благодаря новому тесту рак можно выявить за четыре года до появления первых симптомов, пишет ForPost.