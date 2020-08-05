Медведев рассказал о роли трудовых мигрантов в России

Москва, 5 августа. Россия не сможет обойтись без трудовых мигрантов, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. При этом условия для этих лиц не должны быть лучше, чем для россиян, добавил политик.

Чиновник встретился с участниками кадрового проекта «ПолитСтартап» и рассказал о роли трудовых мигрантов для страны.

«Нельзя сказать: давайте мы решим все наши проблемы по организации производства, оказанию услуг, применению труда только за счет граждан нашей страны. Почему? Потому что мы не сможем. Это огромный трудовой ресурс», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что в России не должны создавать для трудовых мигрантов условия лучше, чем для соотечественников. Эта тема существует и волнует многих, добавил политик.

Медведев также заявил о необходимости подумать о совершенствовании законодательства. Он считает, что работодатели, которые берут иностранцев на работу, должны нести за них ответственность.