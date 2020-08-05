Критик Соседов: Богатых артистов нужно заставить отдавать деньги бедным

Известный российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов полагает, что в России на законодательной основе необходимо обязать богатых людей делиться деньгами с бедными и неимущими. Общение корреспондента Федерального агентства новостей с членом Союза журналистов Москвы началось по теме звезд отечественного шоу-бизнеса с самыми высокими заработками. Но потом Соседов затронул куда более широкий вопрос относительно финансов.

Непонятно, кто вообще слушает Егора Крида

— Итак, Сергей, журнал Forbes составил рейтинг самых состоятельных знаменитостей. Что скажете? Заслуженно ли ваш тезка Сергей Шнуров возглавляет его? Ведь он уже неоднократно заявлял, что заканчивает с группировкой «Ленинград»...

— А причем здесь группировка? Он может с ней заканчивать, но это же не значит, что Шнуров отказывается от иных проектов. Не говоря уже о деньгах и гонорарах. Группировка «Ленинград» — это одно, а выступления Шнура и его участие в других проектах — совсем другое. А гонорары — это уже третье.

Они же (журналисты Forbes. — Прим. ФАН) выбирают определенные критерии, по которым выстраивается вот такой рейтинг. Значит, они определили уровень доходов. Притом, что взят именно шоу-бизнес, и тут нет политиков. А с политиками, вы же понимаете, была бы уже совсем другая разблюдовка! И там были бы совсем другие суммы, хочу я вам сказать! Совсем не как у Шнура, и уж тем более не как у Полины Гагариной!

— Но ведь в одном списке, например, находятся Баста и Филипп Киркоров. Это же нелогично.

— Они же оба в шоу-бизнесе! И почему должны быть в разных списках? С какого перепугу?

— Смотрите, Киркоров — это поп-музыка, а Баста — это рэп. Это же разные направления, правильно?

— Но все вместе это же поп-музыка! Хорошо, [Геннадий] Зюганов — это компартия, а [Владимир] Жириновский — ЛДПР. Они стоят на разных позициях, но это же, извините, все равно политика. Они находятся в одном поле — политическом. Вот есть, например, ворота «Локомотива», а есть — «Зенита». Они соперники. Но оба играют в футбол. Понимаете?

— А кто-то «болеет» за ЦСКА.

— А кто-то «болеет» за [португальского нападающего Криштиану] Роналду, например (смеется).

— Хорошо, убедили! Скажите, удивило ли вас, что кто-то находится в первой десятке списка?

— Меня удивил Егор Крид. Понятия не имею, за что этот человек может зарабатывать такие огромные деньги. Кто это слушает? Я могу еще понять, кто слушает Басту. Но не могу понять, кто слушает Крида. И чтоб он еще был на втором месте после Шнура! Нет, ну, я доверяю Forbes, зачем ему обманывать. Просто мне непонятно, откуда такие деньги. Ума не приложу.

Вообще, я считаю, что эти деньги он (Крид. — Прим. ФАН) должен отдавать в детские дома. Ну, не только он. А все они должны, конечно, делиться. Потому что невозможно жить, имея такие огромные суммы. Им они не нужны. Они все обязаны делиться с немощными людьми, больными...С теми, кому нужны деньги.

Всех анонимных благотворителей надо легализовать

— Интересно. И каким же образом?

— Я считаю, что должна быть даже какая-то государственная программа, которая будет определять: кто, кому и какие деньги будет отдавать — из числа тех, кто имеет огромные заработки. Такие люди не имеют права единолично распоряжаться этими средствами только для своих нужд. Они, несомненно, обязаны заниматься благотворительностью, которая должна быть вменена как обязанность. И если они не захотят эти деньги отдавать [добровольно], значит, часть таковых должна у них отниматься.

— Но не подменим ли мы в таком случае вот эту саму светлую идею благотворительности, если на государственном уровне заставим людей делиться? Это нормально будет, вы считаете?

— Абсолютно нормально! Что делать, если они по своему усмотрению не передадут свои доходы каким-то конкретным людям, нуждающимся. А таких у нас очень много. Больных детей, в частности.

Совершенно должна быть исключена система телевизионных поборов. «Давайте всем миром скинемся» и тому подобное. Нет, должна быть программа, которая будет изымать денежки у богатых людей в пользу вот этих больных. Это касается всех богачей, в том числе, и политиков. И, безусловно, олигархов.

— Но если человек, предположим, анонимно помогает какому-то детскому дому, какой-то больнице, дому престарелых. Как можно заставить его делиться, если он и так занимается благотворительностью.

— А я вот не знаю — анонимно или нет. И есть ли вообще такие у нас? Пусть это будет поводом для нового исследования. Не «Форбса», а какой-нибудь социологической службы. Есть ли у нас такие богачи, кто анонимно занимается [благотворительностью]?

— Конечно, есть. Просто не все афишируют. Поэтому-то мы и не знаем, так как они занимаются этим тихо-спокойно.

— А это не должно быть скрыто! Всех анонимных надо легализовать. Легализация имен — кто конкретно, куда и сколько сдает? Потому что под маской анонимности можно плодить черт знает что. Все должно быть прозрачно!

Деньги от дурновкусия надо «отмывать»

— В общем, вы предлагаете, чтобы, например, Государственная дума приняла такой закон? Без этого же невозможно будет никого заставить.

— Ну, Госдума или кто там еще. Мы должны знать, кто, сколько и на чем зарабатывает, а также — куда идут эти деньги. Должна быть прозрачная политика. Вот откуда у Крида такие деньги, с какой стати такие доходы? Я, например, хочу знать об этом. Он же ничего собой не представляет как артист. Кандидаты наук, извините, работают над серьезными проектами и гроши считают. Значит, у Крида надо отнять часть денег в их пользу! И лично для меня тут нет никаких иных вариантов. Отнять! Потому что Крид не заслуживает и не имеет права обладать этими деньгами. Понимаете?

Он же зарабатывает на плохом вкусе, так скажем, людей, подростков. А кто зарабатывает на дурновкусии, тот должен как бы «отмыть» эти деньги и передать на благое дело. Егор Крид зарабатывает на дурновкусии, это очевидно. Ну, в принципе, все они в той или иной степени зарабатывают на этом. Просто Крид — наиболее яркий пример. Он обязан «отмыть» эти нечистые деньги в каких-то благотворительных программах и фондах.

— Так понимаю, что вы имеете в виду не только артистов? Но еще и спортсменов, бизнесменов, депутатов, чиновников...

— Да, и в первую очередь, конечно, политиков, которые просто невероятно жируют. Богатые должны делиться! Для меня других вариантов нет. Богатые живут за счет бедных. Что важно понять? Знаете, какой-то идиот придумал вот это: «Почему вы считаете деньги в чужих карманах?» Это придумано, конечно, с уловкой.

Чужих карманов в экономике не существует! У любого государства есть бюджет, и это ограниченный котел, не безбрежное море, это ограниченный бюджет. В рамках страны, республики, города — не важно. Но это система сообщающихся сосудов. Если кому-то заплатили больше, значит, кому-то из-за этого заплатили меньше. Если Криду за его, скажем, корпоратив в банке заплатили огромную сумму, значит, какие-то работники этого же банка, допустим, уборщица, недополучили премии. Из-за того, что эта сумма ушла к Криду.

— Возможно.

— Та же уборщица скажет: «Мне ваш Крид не нужен! Я его не слушаю и не хочу видеть». Она против этого.

Так что здесь это не чужой карман. Тащат-то из небогатых карманов, из карманов бедных людей. Недоплачивают низовым сотрудникам, или тем, у кого нет больших связей. Ну, и как после этого не считать у богатых деньги?! Идет же чистое воровство. Из одного кармана в другой. Из бедного в богатый.

Поэтому мы должны, просто обязаны считать деньги в других карманах. Не в чужих, а именно в других — так правильнее будет сказать. Не только считать, но и изымать их в пользу неимущих. Обязательно! Непременно! Когда мы научимся считать деньги в других карманах, тогда и будем нормально жить. А пока живем так, как живем.

Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг «20 звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами». За основу брался, как сообщается на сайте издания, общий объем гонорарных выплат в адрес той или иной знаменитости, с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020-го.

Список уверенно возглавил Сергей Шнуров, в активе которого Сергей Шнуров 8,8 миллиона долларов. На втором месте — Егор Крид (6,9) и тройку лидеров замкнул Дима Билан (6,8).

В первую десятку также попали Баста, Филипп Киркоров (по 6,6 миллиона), Полина Гагарина (6,4), «Би-2» (6,0), Григорий Лепс (5,3), Тимати и Иван Ургант (по 5,1 миллиона долларов).