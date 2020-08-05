Глава Калмыкии Хасиков рассказал, как переносит коронавирус

Элиста, 5 августа. Глава Калмыкии Бату Хасиков рассказал, что заразился коронавирусом. По его словам, он переносит болезнь легко и продолжает работать.

После выявления коронавируса Хасикова госпитализировали в больницу. Глава региона записал обращение из больничной палаты.

«Я сам столкнулся с коронавирусной инфекцией, у меня положительный результат. Ничего хорошего в болезни нет, но переношу легко», — заявил Хасиков в обращении в Instagram.

В комментариях к записи пользователи стали желать главе региона скорейшего выздоровления. Также в комментариях отметился и Виталий Мутко, он пожелал Хасикову здоровья.

Глава Калмыкии добавил, что его родные здоровы, у них отрицательные тесты на коронавирус. По данным на 5 августа, в Калмыкии выявлено 2839 случаев коронавируса, в том числе 51 за последние сутки.

Ранее коронавирус выявили у главы Удмуртии Александра Бречалова. В пресс-службе отмечали, что здоровье позволяет Бречалову исполнять свои служебные обязанности, однако он находится в режиме полной самоизоляции. Глава Удмуртии выполняет все рекомендации врачей, добавили в пресс-службе. Опасная инфекция была выявлена и у министра социальной политики и труда Удмуртии Татьяны Чураковой.