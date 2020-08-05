У Ефремова после ДТП в крови обнаружили следы марихуаны и кокаина

Москва, 5 августа. Следы кокаина и марихуаны нашли в крови актера театра и кино Михаила Ефремова после автомобильной аварии в центре Москвы. Это следует из материалов уголовного дела.

В зале Пресненского суда Москвы сообщили, что анализ на наркотики взяли у Ефремова непосредственно после дорожного происшествия, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«По результатам анализа, в крови Ефремова обнаружены следы наркотиков — кокаина и марихуаны», — заявила прокурор.

Как напомнил НСН, автомобильная авария произошла в центре Москвы поздно вечером 8 июня. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль марки Lada, водитель которого спустя несколько часов скончался в больнице. Экспертиза показала, что 57-летний артист в момент аварии был пьян. На суде инспектор ДПС, оформлявший ДТП, подтвердил это, указал «ФедералПресс».

Семья погибшего Сергея Захарова требует для заслуженного артиста России справедливого наказания Солидарны с ней ряд российских звезд, в том числе комментатор Дмитрий Губерниев. Он считает, что Ефремов должен «сидеть в тюрьме, потому что он убийца».