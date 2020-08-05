Хатылев высмеял обвинения Финляндии в нарушении воздушной границы Су-27

Нарушение российско-финской границы истребителями Су-27 можно зафиксировать только с помощью радиолокационных станций, которые имеют погрешность в измерениях до одного километра. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Сергей Хатылев.

Так собеседник ФАН отреагировал на заявление пограничной службы Финляндии о том, что ей удалось подтвердить вторжение двух российских истребителей Су-27 в воздушное пространство республики на глубину около 600 метров.

«В ходе предварительного расследования совершенного 28 июля нарушения было установлено, что два российских истребителя Су-27 нарушили воздушные границы Финляндии в районе города Порвоо. Они вторглись в воздушное пространство [страны] в 14.07 по местному времени. Преодолев примерно в течение одной минуты расстояние в 10 км, истребители покинули воздушное пространство Финляндии», — говорится в сообщении ведомства.

При этом в погранслужбе отметили, что в ходе расследования «не были установлены личности пилотов, поэтому по данному делу нет возможности выдвинуть обвинения против кого-либо».

У экс-начальника зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергея Хатылева сразу же возник вопрос, при чем тут пограничники и воздушное пространство?

«Только войска ПВО, имеющие на вооружении определенные радиолокационные станции, могут измерить дальность до какой-либо цели или объекта. Такие станции РЛС обычно имеют погрешность от 500 метров до одного километра», — пояснил Хатылев.

Кроме того, военный эксперт уточняет, что воздушная граница между государствами — это «не то, что нарисовано на экране индикатора РЛС, а проекция на горизонтальную плоскость».

«Чтобы избежать ошибок, в войсках с высочайшей точностью вымеряют эту линию государственной границы. На экране она имеет определенную толщину, чтобы понять, есть нарушения или нет», — отметил Хатылев.

К тому же дежурные силы войск ПВО при приближении объекта к государственной границе уже должны осуществлять определенные действия, отмечает собеседник ФАН.

«Если кто-то находится на расстоянии менее 100 км от госграницы, то это является сигналом для действий дежурных сил. Они переводятся в соответствующую степень готовности и контролируют воздушное пространство. Однако 500 или 600 метров — это такая погрешность, которую можно не заметить», — объяснил собеседник ФАН.

По словам военного эксперта, только правительство Финляндии или другие высшие должностные лица имеют право что-то предъявлять России в части нарушения правил международных полетов.

«Только министерство иностранных дел может обвинить другую страну в нарушении международных законов. Все другие органы являются фейком и «пшиком». Когда говорят о 600 метрах, то у меня это вызывает только смех. Люди, которые ничего не понимают, пытаются сделать дураками всех остальных и обращаются к России. Все эти заявления несостоятельны», — резюмировал Хатылев.

Ранее Министерство обороны Финляндии заявило, что российские Су-27 якобы нарушили воздушное пространство страны. Предполагаемое нарушение произошло в небе над водами Финского залива в районе Хельсинки, примерно в 14.00.

В Минобороны РФ пояснили, что четыре российских истребителя Су-27 морской авиации ВМФ совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область. Ведомство неоднократно отмечало, что самолеты ВКС совершают полеты в строгом соответствии с международными нормами.