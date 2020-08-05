Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве погранвойск

Киев, 5 августа. Украинские власти вышли из соглашения о сотрудничестве пограничных войск стран СНГ. Данное решение было принято в ходе заседания правительства Украины.

Члены украинского правительства приняли решение о выходе из соглашения о сотрудничестве пограничных войск стран-участниц СНГ по вопросам научно-исследовательской деятельности.

Данное соглашение определяло взаимодействие стран пограничных войск в сфере военных, гуманитарных, общественных и технических наук, а также в разработке технических средств охраны границ.

Напомним, распаду СССР предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря 1991 года руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ).

В 2014 году после государственного переворота в Киеве новое украинское руководство заявило о начале процесс выхода из СНГ. В 2018 году Украина прекратила работа уставных органов СНГ. Позднее Киев вышел из ряда соглашений, которые регулировали сотрудничество стран в рамках СНГ. Так, украинская сторона вышла из соглашений о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о межгосударственном обмене экономической информацией и нескольких налоговых соглашений.