Тобрук, 5 августа. Сообщение между портами Ливии и Египта приостанавливается, сообщил глава Совместной ливийско-египетской экономической палаты Ибрагим Джарари. Причиной закрытия трафика на 14 дней стала коронавирусная инфекция, которая распространяется в Ливии из-за халатности Турции.

На территории ливийского города Тобрук, где расположен порт, зафиксировано 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Власти города ввели комендантский час, чтобы препятствовать новой вспышке заболевания. Весь день 5 августа будет происходить дезинфекция города.

Одной из причин распространение COVID-19 в Ливии могут быть сирийские террористы, которые прибывают в страну через Анкару. Турция сейчас входит в пятерку самых зараженных стран — больше 230 тысяч больных. Но это не мешает Эрдогану организовывать переброску боевиков из Сирии в североафриканскую страну. Турция спонсирует нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС) наемниками и оружием, чтобы установить контроль над североафриканскими ресурсами. Террористы едут транзитом через Турцию, а потом привозят опасное заболевание в Ливию.

Аль-Джарари призвал всех следовать инструкциям по сохранению здоровья граждан, чтобы препятствовать распространению вируса. Палата также призвала на две недели закрыть ряд судоходных компаний.

Ранее в Турции зафиксировали новую вспышку COVID-19, но Эрдоган не предпринимает меры по стабилизации эпидемиологической ситуации.