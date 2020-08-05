Барановская рассказала, как была несколько раз обманута Аршавиным

Москва, 5 августа. Телеведущая Юлия Барановская рассказала, как неоднократно была обманута в отношениях с футболистом, бывшим капитаном сборной России Андреем Аршавиным. Откровениями она поделилась в эфире YouTube-шоу «Конечно, Вася».

«Я мало того, что не поставила подпись под браком… Я ни на что не претендовала. Потом я поставила подпись под одним мировым договором. Полностью меня обманули. Под вторым. Когда ты любишь, то продолжаешь верить», — сказала она.

Барановская призналась, что не понимает, почему в российских букварях пишут «мама мыла раму», а не «мама ела краба».

В связи с этим присутствующая на съемках певица Полина Гагарина отметила, что ведущая начала «феминистические разговоры». Однако это не смутило Барановскую.

«Почему мы должны все время счастье выстрадать?» — задалась вопросом бывшая возлюбленная футболиста, подразумевая русских женщин.

Барановская и Аршавин были вместе девять лет. В гражданском браке у них появилось трое детей: сыновья Артем и Арсений и дочь Яна. Пара рассталась в 2013 году, суд обязал спортсмена выплачивать алименты.

Будучи игроком «Зенита», футболист выплачивал 5 миллионов рублей на детей, но после завершения карьеры его доходы снизились. В связи с этим прошлой весной он подал в суд на уменьшение размера выплат, пишет «Газета Кемерова».

Вопрос об объеме алиментов решается до сих пор. Недавно стало известно, что адвокаты Аршавина готовятся к судам сразу с двумя его бывшими женами. Предположительно, месячное содержание рожденных Барановской наследников футболиста обходится в миллион рублей.