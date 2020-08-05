Зеленский и Лукашенко обсудили выдачу задержанных в Белоруссии россиян

Киев, 5 августа. Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, об этом сообщил офис главы Украины.

«Главы государств подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Белоруссии в конце июля группы лиц», — говорится в сообщении офиса.

В Киеве отметили, что президенты Украины и Белоруссии подчеркнули важность эффективного взаимодействия компетентных органов для передачи задержанных лиц Украине, где они подозреваются в совершении террористической деятельности.

Пресс-служба офиса генпрокурора Украины сообщила, что Киев будет добиваться выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за участие в конфликте в Донбассе. Их подозревают якобы в участии в террористической организации.

Напомним, 29 июля в Белоруссии были задержаны 33 гражданина РФ. В СК республики заявили, что россияне якобы могут быть причастны к подготовке массовых беспорядков в Белоруссии, пишет НСН.

В МИД РФ сообщили, что задержанные россияне следовали в Венесуэлу транзитом через Минск, но опоздали на рейс. У каждого из задержанных есть билеты. Кроме того, задержанные имеют трудовой договор с зарегистрированной в Белоруссии компанией. При задержании у них не обнаружили запрещенных предметов. В МИД РФ подчеркнули, что задержанные не имеют отношения ни к каким внутриполитическим процессам в Белоруссии.

Депутат Госдумы Виталий Милонов после задержания россиян выразил уверенность, что эта спецоперация может быть связана с провокацией, которую устроили западные страны. По его мнению, Запад предпринимает попытки внести раскол в отношения между Москвой и Минском.