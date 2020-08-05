Юрист-международник рассказал, как попытаться избежать проблем в Турции

Отдыхавшая в Турции украинская модель Дарья Кирилюк подверглась нападению. А спустя несколько дней девушку саму обвинили в нарушении закона. Местная судебная система готова, скорее, защищать своих сограждан, а не туристов. Федеральное агентство новостей узнало, что необходимо предпринять для сохранения безопасности, отправляясь на отдых за рубеж.

В начале августа Дарья вместе со своим парнем и группой людей отдыхали на турецком курорте Чешме. По словам модели, на пляже Momo на них напали мужчины из службы безопасности пляжа. Охрана действовала жестоко: девушек били по лицу до крови, сопровождавшие их парни пострадали сильнее. Заявив в полицию на агрессоров, потерпевшие составили подробные отчеты о произошедшем.

Спустя несколько дней владелец пляжа Бурак Башера сам обвинил жертв. По его словам, конфликт произошел за пределами его зоны бизнеса и его сотрудников там не было. Дело получило международную огласку через прессу благодаря известности Кирилюк, что может помочь получить надлежащее сопровождение дела и выявить нарушителей.

ФАН узнал у юриста-международника Дмитрия Романенко, что необходимо предпринять простым гражданам РФ, чтобы не попасть под несправедливый арест в чужой стране.

«Сейчас это важный вопрос, потому что людям надо понимать, что в случае сложной ситуации в другой стране им необходимо получить своевременную помощь. Поэтому здесь есть три этапа, которые очень важно соблюдать. Что-то нужно сделать сразу же по прибытию», — отметил в разговоре с корреспондентом ФАН Романенко.

По словам юриста, в первую очередь необходимо зафиксировать свое появление в консульстве Российской Федерации. В этом случае органы МИД будут знать о вашем появлении и смогут быстрее оказать помощь.

«Вторым моментом надо сразу завести себе адвоката в России. Это нужно сделать, чтобы в случае нападений или каких-то других правовых конфликтов человек сразу мог обратиться за помощью и получить ее быстро, не откладывая. Это очень облегчит жизнь впоследствии, и вы будете знать, что делать и как действовать в правовом поле», — отметил эксперт.

Третьим моментом юрист выделил то, что нападение на украинскую модель в Турции попало в СМИ и получило огласку. В связи с этим гражданам России стоит сразу сообщать в СМИ о случаях, когда их пытаются в чем-то обвинить.

Отметим, что в Турции случаи нападения на туристов не редкость. Еще недавно группа неизвестных напала на четырехзвездочный отель в Кемере. Вооруженные камнями и палками люди представляли большую угрозу для постояльцев. В связи с этим руководство планирует обустроить защитную комнату, где персонал сможет укрыться в случае повторных атак.