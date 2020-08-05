Политолог Макеева назвала издевательством идеи Кравчука по Донбассу

Москва, 5 августа. Замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева прокомментировала назначение первого президента Украины Леонида Кравчука на пост главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

В эфире радиостанции Sputnik Макеева высказалась о заявлении Кравчука относительно предоставления Луганской и Донецкой народным республикам особого статуса. Она отметила, что слова представителя Киева являются так называемой политической разводкой.

Ранее Леонид Кравчук, заняв пост главы украинской делегации в ТКГ, заявил, что не поддерживает предоставление особого статуса Донбассу. Он отметил, что в Минских соглашениях, которые ранее были приняты на саммите «нормандской четверки», речь идет лишь об «особенной системе управления». Подобный формат предполагает, что регион получит «не меньше прав и свобод, чем имеют другие регионы Украины».

Макеева, комментируя слова Кравчука, заявила, что слова о «особенной системе управления» скрывают так называемую «политическую разводку» для Донбасса. Фактически Кравчук пытается обмануть жителей ДНР и ЛНР, пряча свою ложь за «красивой оберткой».

«Спустя шесть лет войны, людям говорят, мол, мы вас прекратим бомбить, только вы согласитесь на условия того, что у вас будут все налоги оставаться, то это звучит как издевательство. Не говоря уже о том, что после того, что там произошло, уже никто не хочет быть с Украиной», — заявила Макеева.

Она также обратила внимание, что гражданская война уже дала понять жителями Донецкой и Луганской народных республик, что им больше не по пути с Украиной – они больше не хотят быть в составе этого государства.

Ранее представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук выступил с новым заявлением, предложив создать специальную комиссию, которая должна начать заниматься «возращением» Крыма в украинскую юрисдикцию.

Напомним, весной 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на востоке Украины погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

В начале июля 2020 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен менять законодательство в соответствии с Минскими соглашениями. По его словам, Украина будет принимать те законы, которые считает нужными. В свою очередь в МИД РФ заявили, что подобные заявления свидетельствуют о нежелании Киева выполнять Минские соглашения».