Как мошенники наживаются на кризисе в сфере недвижимости из-за коронавируса

Предупрежден, значит вооружен. Механизм мошенничества в сфере недвижимости на фоне спада спроса на аренду жилья из-за пандемии COVID-19 раскрывает Федеральное агентство новостей. С корреспондентом ФАН связалась женщина по имени Маргарита (фамилию она просила не называть), которая едва не стала жертвой довольно изощренной попытки развода. Вот ее история.

Ничто не предвещало беды

По словам женщины, она чуть не «погорела» при попытке сдать комнату в коммунальной квартире, нарвавшись на хорошо скоординированную группу мошенников.

«У меня в приличной петербургской коммуналке есть комната, которая довольно долго пустовала. Решила сдавать. Сделала хороший ремонт, закончив его буквально накануне введения режима самоизоляции по коронавирусу. Цену аренды планировала поставить повыше, чтобы отбить затраты на ремонт. Пока был карантин, объявление не подавала. Когда ограничения стали постепенно снимать, на пробу разместила объявление на одном популярном сайте», — говорит собеседница ФАН.

Цену, по словам Маргариты, она для начала поставила завышенную. Похожие предложения есть значительно дешевле, тем более, что стоимость аренды в городе за время карантина сильно просела.

«Я решила посмотреть, как пойдет, а потом снизить цену. И буквально через несколько минут после появления моего объявления раздался звонок с весьма заманчивым предложением», — говорит женщина.

Деньги сразу!

Звонивший представился «сотрудником МЧС Свердловской области». Он расспросил об условиях, уточнил, на какой срок сдается комната и аккуратно поинтересовался, собирается ли Маргарита платить налоги.

«Я, естественно, сказала, что собираюсь, что чистая правда. Я в таких делах щепетильна. Потом я сообразила, что информацию об уклонении от налога можно использовать для шантажа потенциальной жертвы», — рассказала женщина.

После этого «сотрудник МЧС» перешел к делу. Собеседник рассказал, что они якобы от организации отправляют в Петербург коллегу на курсы повышения квалификации. Ей нужно жилье, вариант подходит, готовы снять сразу на два года, оплатив первый месяц и залог. Но было одно но: девушка на курсы должна была приехать только через две недели, но снять понравившееся жилье они хотели сейчас. Условие — убрать объявление с сайта.

«Звучало заманчиво, но как-то слишком хорошо. Это меня немного насторожило, — говорит Маргарита. — На всякий случай спросила фамилию «сотрудника МЧС». Назвался Иваном Андреевичем Серебряным. Пробила по компьютеру, номер телефона действительно оказался по Свердловской области, но человек с такой фамилией в тамошнем МЧС вроде не значился. Но я еще не чувствовала подвоха».

Групповая атака

После этого «сотрудник МЧС» передал трубку потенциальной девушке-арендаторше. Та рассказала, что вариант ей очень нравится, все устраивает, поскольку уходить на свои курсы она будет рано утром, а возвращаться — поздно вечером.

«Как говорится, мечта, а не арендатор! Голос у нее был, правда, не то чтобы совсем уж девичий, — продолжает Маргарита. — Короче, предложение звучало солидно, я согласилась и предложила оплатить стоимость первого месяца с залогом по номеру телефона через Сбербанк».

После этого в дело снова вступил «Иван Андреевич». Он выразил готовность заплатить немедленно, но предупредил, что банк у них другой. Они готовы немедленно перевести деньги, но им надо какой-то документ для бухгалтерии.

«Я говорю, что сделаю скриншот перевода и пришлю, но «сотрудник МЧС» стал мне втирать, что нужно, чтобы сегодняшним числом был какой-то чек из банкомата. И стал спрашивать, когда я смогу подойти к любому банкомату, чтобы это сделать, — рассказывает наивная женщина. — Тут даже полено догадалось бы, что это наглый развод, но я еще не въехала. Но инстинктивно решила потянуть время. Говорю, сейчас, мол, некогда, могу завтра (какое счастье, что я не была у банкомата). Он говорит, что нет, ему надо скорее отпустить домой бухгалтера (время было около 20.00, суббота, какой бухгалтер?!) и желательно сегодня. Сказал, что со мной свяжется сама бухгалтер, чтобы договориться о времени».

После этого потенциальной жертве поступил новый звонок от «бухгалтера», дескать, вам только что «военные» звонили.

«И опять про банкомат. И уболтали-таки меня, я сказала, что через час подойду к банкомату. Тут на меня стали реально давить, мол, надо побыстрее. Я, наивная, согласилась», — рассказывает женщина.

Интернет в помощь

После этого собеседница ФАН, по ее словам, пробила по базе телефон «бухгалтера», он оказался из Волгоградской области. Тут же третий звонок. Уже мужчина, снова из другого региона. Говорит, что уже переводят деньги.

«И мне действительно приходит SMS, в котором стоит номер 900 (номер Сбербанка. — Прим. ФАН), а также сумма за два месяца от ООО Sovkom BANK, — рассказывает Маргарита. — Я говорю позвонившему, что никакие деньги мне на счет не пришли, вижу только SMS. Собеседник отвечает, что они «крутятся», нужно срочное подтверждение перевода через банкомат. Тем временем, благо сижу у компьютера, ищу в Интернете ООО Sovkom BANK. Результат понятен — такого банка нет в природе. То есть реальные банки впутывать в свои аферы они боятся. Тут я уже все окончательно понимаю, говорю, что ни к какому банкомату не пойду, а деньги пусть себе крутятся дальше. Немедленно начинаются угрозы, что мой счет заблокируют на 10 дней. Говорю, ну и замечательно, пусть блокируют. В ответ угрожают, что все мои счета заблокируют и так далее. Завершаю разговор».

Немедленно нашей героине перезванивает «Иван Андреевич из МЧС» и начинает уверять, что предыдущие звонки были от мошенников, к которым он отношения не имеет.

«Бросаю трубку, мне несколько раз пытаются перезванивать, пока я всю эту компанию не заблокировала. Вот такая история. Сама лично с подобными разводами еще не сталкивалась. Как именно можно обмануть человека у банкомата — представляю смутно. Видимо, сбив с толку шквалом звонков, выманить разовый пароль и украсть деньги с карты. Урок усвоила: к необычным и, на первый взгляд, выгодным предложениям нужно относиться с большой осторожностью», — резюмировала Маргарита.

Как пояснили эксперты, схема мошенничества, на которую едва не попалась Маргарита, достаточно известна. Злоумышленники давно внимательно отслеживают объявления на популярных сайтах и пытаются провернуть похожие комбинации с якобы «переводом» денег, если видят объявление о продаже достаточно дорогой вещи, особенно за завышенную цену. Внимание преступников к рынку аренды недвижимости связано со спадом спроса в этой отрасли из-за пандемии COVID-19.

Что ж, даже если схема не нова, считаем, что лишний раз напомнить читателям ФАН об осторожности будет не лишним.