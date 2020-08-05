Малахов встретил Киркорова на курорте в Греции в компании загорелого качка

Москва, 5 августа. Случайная встреча ведущего Андрея Малахова и короля эстрады Филиппа Киркорова на отдыхе в Греции попала на видео.

Киркоров прилетел на отдых в Грецию вместе с детьми и поселился в отеле Elounda Mare Hotel. Певец даже опубликовал фото, на котором играет в гольф на курорте.

Малахов поселился в том же отеле, что и Киркоров, однако ведущий был один. Знаменитости случайно пересеклись в баре на пляже, Малахов подошел поговорить с другом, для детей которого он является крестным. При этом Киркоров был не один. На первый взгляд кажется, что Киркоров взял на отдых охранника, однако качком оказался режиссер мюзиклов Константин Камынин.

Ранее в Грецию отправился еще один популярный российский исполнитель ― Тимати. Фанаты заметили на фото из самолета неизвестную блондинку. На одном из фото мама исполнителя держит в руке телефон. На экране некоторые увидели фотографию неизвестной девушки. Наиболее «знающие» заверили, что на кадре точно не модель Алена Шишкова, с которой у Тимати были ранее отношения.

Поклонники пристально следят за звездной парой — Тимати и его гражданской женой, моделью Анастасией Решетовой. По мнению некоторых фанатов, в их отношениях возможен серьезный разлад. Некоторые предположили, что у рэпера могла появиться новая пассия.