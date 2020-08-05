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Малахов встретил Киркорова на курорте в Греции в компании загорелого качка

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Малахов встретил Киркорова на курорте в Греции в компании загорелого качка

Москва, 5 августа. Случайная встреча ведущего Андрея Малахова и короля эстрады Филиппа Киркорова на отдыхе в Греции попала на видео.

Киркоров прилетел на отдых в Грецию вместе с детьми и поселился в отеле Elounda Mare Hotel. Певец даже опубликовал фото, на котором играет в гольф на курорте. 

Малахов поселился в том же отеле, что и Киркоров, однако ведущий был один. Знаменитости случайно пересеклись в баре на пляже, Малахов подошел поговорить с другом, для детей которого он является крестным. При этом Киркоров был не один. На первый взгляд кажется, что Киркоров взял на отдых охранника, однако качком оказался режиссер мюзиклов Константин Камынин.

Малахов встретил Киркорова на курорте в Греции в компании загорелого качка

Малахов встретил Киркорова на курорте в Греции в компании загорелого качка

Ранее в Грецию отправился еще один популярный российский исполнитель ― Тимати. Фанаты заметили на фото из самолета неизвестную блондинку. На одном из фото мама исполнителя держит в руке телефон. На экране некоторые увидели фотографию неизвестной девушки. Наиболее «знающие» заверили, что на кадре точно не модель Алена Шишкова, с которой у Тимати были ранее отношения.

Поклонники пристально следят за звездной парой — Тимати и его гражданской женой, моделью Анастасией Решетовой. По мнению некоторых фанатов, в их отношениях возможен серьезный разлад. Некоторые предположили, что у рэпера могла появиться новая пассия.

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