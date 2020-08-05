Фотограф Пугачевой показал редкое фото молодых Аллегровой и Николаева

Москва, 5 августа. Звездный фотограф Роман Родин показал редкий кадр певцов Ирины Аллегровой и Игоря Николаева, сделанный 25 лет назад.

Личный фотограф Примадонны разместил в своем профиле в Instagram фотографию звезд российской эстрады в молодости. Аллегрова и Николаев очень близко сидят, певица, облокотившись на композитора, угощает его долькой лимона.

«Это фото я снял в далеком 1995 году! Как поется: «Как молоды мы были, как верили в себя». Классные люди, лихие годы»,— написал Родин.

Раритетное фото собрало уже десятки лайков, пользователи также оставили комментарии под публикацией.

«Очень красивая фотография!» — пишет mariaestrelia17.

«Ирка такая молодая», — добавил woman_blog12.

Надо отметить, что Николаеву на фото всего 35 лет, а Аллегровой, которой он написал несколько хитов, — 43 года.

Родин регулярно публикует в своих социальных сетях архивные снимки звезд отечественной эстрады. В частности, в его публикациях мелькают молодые Лолита Милявская, Игорь Крутой, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Наташа Королева и другие. Поклонники фотографа всегда благодарят его за уникальные снимки из прошлого.