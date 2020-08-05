Зара случайно показала помолвочное кольцо

Москва, 5 августа. Популярная певица Зара продемонстрировала подписчикам в Instagram золотое кольцо на безымянном пальце правой руки.

Певица опубликовала в Сети видео со Дня рождения. Зара отметила 37-летие в кругу близких друзей в ресторане. На кадрах певица под крики гостей загадывает желание и задувает свечку.

Однако особое внимание на видео привлекает массивное золотое кольцо, похожее на помолвочное. Зара пока никак не комментирует слухи о скорой свадьбе, которая может стать третьей в жизни певицы.

Певица уже дважды была замужем. В 2004 году Зара сыграла свадьбу с сыном губернатора Санкт-Петербурга Сергеем Матвиенко. Однако брак продлился недолго, через полтора года супруги развелись. Во второй раз певица вышла замуж за начальника Управления фармации Департамента здравоохранения Москвы Сергея Иванова. Но и их брак скоро распался.

С тех пор о личной жизни Зары ничего неизвестно. Не исключено, что у певицы новый роман, который она предпочитает скрывать.

Ранее Кристина Асмус отреагировала на слухи о предстоящей свадьбе Гарика Харламова, с которым она находится в состоянии бракоразводного процесса. Харламов и Асмус сообщили о разводе 22 июня. С тех пор неоднократно появлялись сообщения, что шоумен якобы уже успел найти новую спутницу. Однако сам резидент Comedy Club эту информацию не комментирует.